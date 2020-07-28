Что такое "нижнее" декольте и как его правильно носить?

Оказывается, это совсем не новинка. Впервые этот тренд появился в 90-х годах.

Сейчас он идеально вписался в современный мир (кстати, кроме него, можно увидеть и другие вещи из тех же 90-х).

Сестры Кардашян, Белла Хадид, Эмили Ратаковски регулярно балуют фолловеров снимками в такой одежде.

К слову, в 2017 году Карл Лагерфельд выпустил серию underboob-свитеров для Fendi.

Примеры с "нижним декольте" можно увидеть в коллекциях некоторых производителей купальников. Согласитесь, что это выглядит сексуально. Например, Белла Хадид в неоново-зеленом бикини...

Недавно во Франции прошел показ Jacquemus. Дизайнер поддержал модный тренд. Были представлены не только всевозможные крошки-топы и необычные вырезы, голые животы, но и underboob.