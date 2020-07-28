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  • Актриса Елена Кондулайнен была госпитализирована. Она до сих пор в реанимации

Актриса Елена Кондулайнен была госпитализирована. Она до сих пор в реанимации

Елена Кондулайнен

ФОТО: скриншот видео

62-летняя актриса Елена Кондулайнен  была госпитализирована в пятницу вечером. Известно, что артистке стало плохо, когда она проводила время с друзьями в ресторане. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Кондулайнен пожаловалась на головную боль. Друзья заметили, что у актриса появилось нарушение речи. Были вызваны медики, которые стали подозревать нарушение мозгового кровообращения. Прямо из ресторана Елену доставили в реанимацию.

Как пишут СМИ, Елена Ивановна не отвечает на телефонные звонки. Сообщается, что она все еще находится в реанимации. В театре Луны, в котором служит актриса, пояснили, что ее состояние стабильное.

Советская и российская актриса Елена Кондулайнен снялась в более 40 фильмах, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

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