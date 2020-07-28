Наталья Седых: хрупкая Настенька из "Морозко", которую пытался убить поклонник и предал муж

Настенька стала олицетворением нежной девичьей красоты. Наталья была очень похожа на свою героиню. Она была наивной, доверчивой и трудолюбивой.

В программе "Привет, Андрей!" Наталья Евгеньевна говорила, что не помнит, насколько было холодно во время съемок.

Любопытный факт: иней на ресницах Настеньки в картине- это клей для усов и бороды.

Кадр из фильма "Морозко" ФОТО: скриншот видео

В 70-х Седых была ведущей балериной Большого театра. Труппа отправилась на очередные гастроли. За девушкой тогда уже не первый месяц ухаживал ее хореограф. Однажды он пригласил ее пообедать, и они поехали в ресторан. Оказалось, что заведение закрыто и откроется лишь через час. Мужчина пригласил девушку к себе в номер, чтобы не ждать на улице.

"Он стал меня душить", - вспоминала этот вечер Наталья.

Она считает это событие самым страшным в своей жизни. В программе "Раскрывая тайны звезд" Седых рассказала, что сначала коллега душил ее руками, однако ему мешало то, что ее шея была намазана кремом и его пальцы скользили. Тогда мужчина взял мокрое полотенце. Она понимала, что не вырвется, и попыталась выпрыгнуть в окно. Он ее остановил.

Наталья очень сильно испугалась, и ей пришла в голову спасительная мысль.

"Я пообещала ему, что мы прямо завтра поженимся", - сказала она.

Седых объяснила своему обидчику, что ей надо привести себя в порядок, сменить платье. Сейчас с того события прошло много лет. Наталья уже может вспоминать эту историю с иронией, а тогда ей было невероятно страшно.

Она помнит, что пришла в номер и позвонила мужчине, с которым познакомилась совсем недавно. Он отреагировал и сразу приехал.

"Он приехал и увез меня к себе", - вспоминает актриса.

Несколько дней она прожила у этого человека.

Друзья Натальи Седых отмечают, что после успеха сказки "Морозко" мужчины мечтали о ней. Тем более что, кроме красоты и грации, она была полна энергии и оптимизма. Наталья кажется воздушной, но это очень мощный и волевой человек.

Мало кто знает, но актрисой интересовался Голливуд. Наталья Седых ездила в Лос-Анджелес как актриса детских фильмов.

Картина была показана на Каннском кинофестивале в Венеции. К режиссеру Александру Роу подошел председатель фестиваля и отметил, что его главная героиня столь прекрасна, что если бы она жила в эпоху Рафаэля, то стала бы моделью для его картин. Тогда фильм получил главный приз - "Золотого льва".

Александр Роу заметил Седых совсем случайно. Ее номер с фигурным катанием в те годы показали по телевизору. Помощники режиссера с трудом разыскали девушку. Наталья помнит, что когда он привел ее на съемочную площадку, она выглядела лет на 12.