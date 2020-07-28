Наталья Седых: хрупкая Настенька из "Морозко", которую пытался убить поклонник и предал муж
В 15 лет хрупкая начинающая балерина Наталья Седых сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу "Морозко". 10 июля знаменитость отметила свое 72-летие. RUS TVNET решил рассказать о ее непростой судьбе.
Настенька стала олицетворением нежной девичьей красоты. Наталья была очень похожа на свою героиню. Она была наивной, доверчивой и трудолюбивой.
В программе "Привет, Андрей!" Наталья Евгеньевна говорила, что не помнит, насколько было холодно во время съемок.
Любопытный факт: иней на ресницах Настеньки в картине- это клей для усов и бороды.
В 70-х Седых была ведущей балериной Большого театра. Труппа отправилась на очередные гастроли. За девушкой тогда уже не первый месяц ухаживал ее хореограф. Однажды он пригласил ее пообедать, и они поехали в ресторан. Оказалось, что заведение закрыто и откроется лишь через час. Мужчина пригласил девушку к себе в номер, чтобы не ждать на улице.
"Он стал меня душить", - вспоминала этот вечер Наталья.
Она считает это событие самым страшным в своей жизни. В программе "Раскрывая тайны звезд" Седых рассказала, что сначала коллега душил ее руками, однако ему мешало то, что ее шея была намазана кремом и его пальцы скользили. Тогда мужчина взял мокрое полотенце. Она понимала, что не вырвется, и попыталась выпрыгнуть в окно. Он ее остановил.
Наталья очень сильно испугалась, и ей пришла в голову спасительная мысль.
"Я пообещала ему, что мы прямо завтра поженимся", - сказала она.
Седых объяснила своему обидчику, что ей надо привести себя в порядок, сменить платье. Сейчас с того события прошло много лет. Наталья уже может вспоминать эту историю с иронией, а тогда ей было невероятно страшно.
Она помнит, что пришла в номер и позвонила мужчине, с которым познакомилась совсем недавно. Он отреагировал и сразу приехал.
"Он приехал и увез меня к себе", - вспоминает актриса.
Несколько дней она прожила у этого человека.
Друзья Натальи Седых отмечают, что после успеха сказки "Морозко" мужчины мечтали о ней. Тем более что, кроме красоты и грации, она была полна энергии и оптимизма. Наталья кажется воздушной, но это очень мощный и волевой человек.
Мало кто знает, но актрисой интересовался Голливуд. Наталья Седых ездила в Лос-Анджелес как актриса детских фильмов.
Картина была показана на Каннском кинофестивале в Венеции. К режиссеру Александру Роу подошел председатель фестиваля и отметил, что его главная героиня столь прекрасна, что если бы она жила в эпоху Рафаэля, то стала бы моделью для его картин. Тогда фильм получил главный приз - "Золотого льва".
Александр Роу заметил Седых совсем случайно. Ее номер с фигурным катанием в те годы показали по телевизору. Помощники режиссера с трудом разыскали девушку. Наталья помнит, что когда он привел ее на съемочную площадку, она выглядела лет на 12.
"Сделайте что-то, чтобы она выглядела хотя бы на 16", - вспоминает актриса слова, адресованные гримерам.
В Большом театре Наталья проработала до 1989 года. А потом почти сразу получила предложение от драматического театра "У Никитских ворот". Там она служила с 1990 по 2006 год.
Первым мужем Натальи был композитор Виктор Лебедев. Ему актриса родила сына. Спустя четыре месяца после родов она вышла на работу. К слову, при первом знакомстве Лебедев ей не понравился, хотя потом он стал ее главной любовью.
Именно Виктор Лебедев написал музыку к фильмам "Небесные ласточки", "Ищите женщину", "Гардемарины, вперед!", оперу "Волшебник изумрудного города" и многие другие произведения.
Супруги прожили вместе более 10 лет. Но их брак распался, так как после свадьбы они все время жили в разных городах. Кроме того, Седых не могла оставить Большой театр.
Наталья говорила, что ее муж был слаб в бытовом плане. А потом Виктор и вовсе нашел другую.
Седых как-то приехала к мужу без предупреждения. Она не только обнаружила в квартире любовницу, но и поняла, что их отношения уже давно изжили себя.
Лебедев оправдывался и просил прощения у актрисы. Но она посчитала, что не способна перенести это предательство.
Наталья Седых сыграла также в фильмах "Дети Дон-Кихота", "По улицам комод водили…", "Огонь, вода и медные трубы", "Я свободен, я ничей", "Трень-брень", "Голубой лед" и других.
Сейчас звезда на пенсии, не снимается в кино и не появляется на публичных мероприятиях.
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