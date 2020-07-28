Ср, 29.07.2020
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Наталья Седых: хрупкая Настенька из "Морозко", которую пытался убить поклонник и предал муж
Кумиры 60-х

кадр из фильма "Морозко"

ФОТО: скриншот видео

В 15 лет хрупкая начинающая балерина Наталья Седых сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу "Морозко". 10 июля знаменитость отметила свое 72-летие. RUS TVNET решил рассказать о ее непростой судьбе.

Настенька стала олицетворением нежной девичьей красоты. Наталья была очень похожа на свою героиню. Она была наивной, доверчивой и трудолюбивой. 

В программе "Привет, Андрей!" Наталья Евгеньевна говорила, что не помнит, насколько было холодно во время съемок.

Любопытный факт: иней на ресницах Настеньки в картине- это клей для усов и бороды. 

Кадр из фильма "Морозко"

ФОТО: скриншот видео

В 70-х Седых была ведущей балериной Большого театра. Труппа отправилась на очередные гастроли. За девушкой тогда уже не первый месяц ухаживал ее хореограф. Однажды он пригласил ее пообедать, и они поехали в ресторан. Оказалось, что заведение закрыто и откроется лишь через час. Мужчина пригласил девушку к себе в номер, чтобы не ждать на улице. 

"Он стал меня душить", - вспоминала этот вечер Наталья.

Она считает это событие самым страшным в своей жизни. В программе "Раскрывая тайны звезд" Седых рассказала, что сначала коллега душил ее руками, однако ему мешало то, что ее шея была намазана кремом и его пальцы скользили. Тогда мужчина взял мокрое полотенце. Она понимала, что не вырвется, и попыталась выпрыгнуть в окно. Он ее остановил. 

Наталья очень сильно испугалась, и ей пришла в голову спасительная мысль. 

"Я пообещала ему, что мы прямо завтра поженимся", - сказала она. 

Седых объяснила своему обидчику, что ей надо привести себя в порядок, сменить платье. Сейчас с того события прошло много лет. Наталья уже может вспоминать эту историю с иронией, а тогда ей было невероятно страшно. 

Она помнит, что пришла в номер и позвонила мужчине, с которым познакомилась совсем недавно. Он отреагировал и сразу приехал. 

"Он приехал и увез меня к себе", - вспоминает актриса. 

Несколько дней она прожила у этого человека. 

Друзья Натальи Седых отмечают, что после успеха сказки "Морозко" мужчины мечтали о ней. Тем более что, кроме красоты и грации, она была полна энергии и оптимизма. Наталья кажется воздушной, но это очень мощный и волевой человек. 

Мало кто знает, но актрисой интересовался Голливуд. Наталья Седых ездила в Лос-Анджелес как актриса детских фильмов. 

Картина была показана на Каннском кинофестивале в Венеции. К режиссеру Александру Роу подошел председатель фестиваля и отметил, что его главная героиня столь прекрасна, что если бы она жила в эпоху Рафаэля, то стала бы моделью для его картин. Тогда фильм получил главный приз - "Золотого льва". 

Александр Роу заметил Седых совсем случайно. Ее номер с фигурным катанием в те годы показали по телевизору. Помощники режиссера с трудом разыскали девушку. Наталья помнит, что когда он привел ее на съемочную площадку, она выглядела лет на 12. 

"Сделайте что-то, чтобы она выглядела хотя бы на 16", - вспоминает актриса слова, адресованные гримерам. 

В Большом театре Наталья проработала до 1989 года. А потом почти сразу получила предложение от драматического театра "У Никитских ворот". Там она служила с 1990 по 2006 год. 

ФОТО: скриншот видео

Первым мужем Натальи был композитор Виктор Лебедев. Ему актриса родила сына. Спустя четыре месяца после родов она вышла на работу. К слову, при первом знакомстве Лебедев ей не понравился, хотя потом он стал ее главной любовью.

Именно Виктор Лебедев написал музыку к фильмам "Небесные ласточки", "Ищите женщину", "Гардемарины, вперед!", оперу "Волшебник изумрудного города" и многие другие произведения.

Супруги прожили вместе более 10 лет. Но их брак распался, так как после свадьбы они все время жили в разных городах. Кроме того, Седых не могла оставить Большой театр.

Наталья говорила, что ее муж был слаб в бытовом плане. А потом Виктор и вовсе нашел другую.

Седых как-то приехала к мужу без предупреждения. Она не только обнаружила в квартире любовницу, но и поняла, что их отношения уже давно изжили себя.

Лебедев оправдывался и просил прощения у актрисы. Но она посчитала, что не способна перенести это предательство. 

Наталья Седых

ФОТО: скриншот видео

Наталья Седых сыграла также в фильмах "Дети Дон-Кихота", "По улицам комод водили…", "Огонь, вода и медные трубы", "Я свободен, я ничей", "Трень-брень", "Голубой лед" и других. 

Сейчас звезда на пенсии, не снимается в кино и не появляется на публичных мероприятиях.  

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