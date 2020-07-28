Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", родила ребенка

Софи Тернер и Джо Джонас

ФОТО: Matt Winkelmeyer / AFP / Scanpix

22 июля 24-летняя британская актриса Софи Тернер (Sophie Turner) и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями. Роды прошли в одной из клиник Лос-Анджелеса, сообщает TMZ.

Официально пара пока не сообщала о радостном событии. СМИ удалось выяснить, что Софи родила девочку. Ее назвали Уилла.

Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года в Лас-Вегасе. Празднование состоялось во Франции. Супруги поделились фото романтической и трогательной церемонии в соцсетях.


Галерея: Сериал "Игра престолов"

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