Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", родила ребенка

22 июля 24-летняя британская актриса Софи Тернер (Sophie Turner) и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями. Роды прошли в одной из клиник Лос-Анджелеса, сообщает TMZ.
Официально пара пока не сообщала о радостном событии. СМИ удалось выяснить, что Софи родила девочку. Ее назвали Уилла.
Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года в Лас-Вегасе. Празднование состоялось во Франции. Супруги поделились фото романтической и трогательной церемонии в соцсетях.
Галерея: Сериал "Игра престолов"
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