Маркус Рива объявляет премьеру песни и масштабный конкурс для молодоженов!

Автором музыки стал сам артист, а слова написал Игорь Татаренко, с которым Маркус сотрудничает уже не один год.

Слова песни идеально подходят под первый танец молодых на свадьбе. Именно поэтому Маркус Рива решил запустить масштабный розыгрыш, победители которого выиграют бесплатное выступление певца во время своего первого танца жениха и невесты.

С сегодняшнего дня и до 18 августа в розыгрыше могут участвовать жители Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также Беларуси, Украины и Центральной России, которые планируют свадьбу в период с августа по ноябрь 2020 года.

Маркус сообщил, что пар-победительниц может быть несколько. Поэтому переходите по ссылке, читайте условия розыгрыша и принимайте участие. Возможно, именно на вашей свадьбе выступит популярный артист совершенно бесплатно!

Условия розыгрыша читайте в Instagram-аккаунте певца.

Песня "Белые ночи" станет первой композицией, которая войдет в русскоязычный альбом. Кстати, песня уже получила хорошие отзывы от представителей радиостанций по всему миру и уже с сегодняшнего дня запущена в эфир, а также доступна на всех дигитальных платформах.