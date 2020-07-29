Поклонники Ивлеевой хотят вернуть ее в программу "Орел и решка". Телеканал их услышал

27 июля канал "Пятница!" в Instagram опубликовал пост, о котором говорила Ивлеева. Он набрал уже 632 тысячи комментариев с хэштегом #настюшкуврешку.

После того как количество комментариев превысило 500 тысяч, в Instagram "Пятницы" появился пост с кадрами участия Ивлеевой в "Орле и решке".

"Вот это мы попали, ребята!"- написал телеканал "Пятница".

"Я счастлива, что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу ! Еще больше убогого английского и новых песен! Ждем реакции руководства Шоу", - после этих событий написала телеведущая в новом посте Instagram.

Напомним, что Анастасия Ивлеева была ведущей "Орла и решки" в 2017-2020 годах.