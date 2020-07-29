Поклонники Ивлеевой хотят вернуть ее в программу "Орел и решка". Телеканал их услышал

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пошутила в своем Instagram, что вернется в программу "Орел и Решка", если пост с хэштегом #настюшкуврешку в Instagram телеканала "Пятница", выпускающего эту передачу, наберет 500 тысяч комментариев. Реакция подписчиков не заставила себя ждать и пост набрал более 600 тысяч комментариев.
27 июля канал "Пятница!" в Instagram опубликовал пост, о котором говорила Ивлеева. Он набрал уже 632 тысячи комментариев с хэштегом #настюшкуврешку.
После того как количество комментариев превысило 500 тысяч, в Instagram "Пятницы" появился пост с кадрами участия Ивлеевой в "Орле и решке".
"Вот это мы попали, ребята!"- написал телеканал "Пятница".
"Я счастлива, что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу ! Еще больше убогого английского и новых песен! Ждем реакции руководства Шоу", - после этих событий написала телеведущая в новом посте Instagram.
АХАХАХ РЕБЯТА это полный амасеведж!!!! Вы просто самые настоящие бандюганы! Мы ворвались сегодня на аккаунт @fridaytv и взбодрили его тааааак, что походу вернули меня на Решку!!! 😂😂😂 Кто не в курсе, я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика «не хочешь вернуться на решку», сказала в шутливой форме, что если пост со мной на аккаунте пятнице соберёт пол миллиона (500 тыс. 😱) комментариев с #настюшкуврешку , я пойду на сезон😱😱😱 Кто же знал, что наберёт! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя. По сути ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях , гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег решили судьбу вашей госпожи , слуги и рабыни ахаххахахаха Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии с Опасностью! Ок, я слово держу! Только теперь надо разговаривать с @kartozz и @synelnykova ‼️💔 (сори ребят, ну кто знал😂😂😂) ! Дорогие мои, спасибо за это! Для меня это многое значит. Я счастлива что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу ! Ещё больше убогого английского и новых песен! Ждём реакции руководства Шоу 😂😂😂😂 во делааааааа #ивлеева #орелирешка .... Блять, и как все успеть то теперь.... ахахха ладно чёт придумаю (ЧЕКАЙТЕ СТОРИС)
Напомним, что Анастасия Ивлеева была ведущей "Орла и решки" в 2017-2020 годах.
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