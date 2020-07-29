Мимо Земли на высоте спутников пролетел астероид

Астероид 2020 OY4, замеченный в воскресенье, пролетел мимо Земли со скоростью примерно 44 600 километров в час. Его ширина составляет всего 3 метра, поэтому Земле он угроз не нес, сообщило Европейское космическое агентство.

"Мелкий трехметровый астероид 2020 OY4 пролетел мимо Земли пару часов назад, он пересек орбиту кольца геостационарных спутников", - сообщило ESA в Twitter.

Подсчеты NASA свидетельствуют, что в ближайшей точке к Земле астероид находился от нее на расстоянии 41 400 километров, что за пределами кольца геостационарных спутников, в свою очередь по подсчетам ESA, астероид находился в 35 768 километрах, а значит, внутри кольца.

"Конечно, никакого риска для нашей планеты не было", - написал астрофизик Джанлука Маси.

Маси сфотографировал астероид 27 июля, вскоре после того, как он достиг своей ближайшей точки к Земле. Фотография астероида выглядит как яркая точка на фоне звездных линий.

ФОТО: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

Астероиды такого размера пролетают мимо Земли несколько раз в месяц. Например, в июне 2019 года астероид размером чуть больше 2020 OY4 попал в Землю, но сгорел в ее атмосфере.