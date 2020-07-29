Как меньше есть и при этом чувствовать себя сытым: 6 простых советов

Найдите время для спокойного приема пищи. Даже пятнадцать минут лучше, чем ничего. Не читайте во время еды, не проверяйте почту, не пользуйтесь соцсетями и не смотрите новости.

Сядьте за стол. Если вы жуете на ходу или стоя у холодильника, то не можете сосредоточиться на еде и насладиться вкусом.

Еще хуже, если вы едите не из тарелки, а прямо из кастрюли или сковороды - тогда вы не можете адекватно оценить размер порции.

Все просто: еда должна быть в тарелке на столе, нож и вилка - в руках, а вы - за столом.

Подышите. Прежде чем приступить к еде, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Это помогает успокоиться, что особенно важно, если вы очень голодны и кажется, что готовы опустошить весь холодильник.

ФОТО: Depositphotos

Ощущайте вкус каждого кусочка, который кладете в рот. Наслаждайтесь ароматом, текстурой, вкусовыми нюансами блюд.

Представьте себе, что вы находитесь в каком-нибудь дорогом и модном ресторане и все ваши чувства обострены до предела.

Вот с таким ощущением нужно есть всегда - даже дома и даже если времени на трапезу немного.

Оцените уровень своей сытости. Сделайте небольшой перерыв во время еды, поместив вилку и нож на тарелку, чтобы понять, насколько вы уже наелись. Вам действительно нужна дополнительная порция или десерт можно отложить на потом?

Не торопитесь. Помните, что вкусовые рецепторы находятся на языке, а не в желудке. Проглотив порцию за минуту, вы не распробуете как следует вкус и, вполне возможно, переедите.