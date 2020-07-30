Чт, 30.07.2020
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Сана Тимма о силиконовой груди: "У каждой второй женщины, которую знаю, импланты"

Бывшая супруга баскетболиста Янисы Тиммы Сана ответила на вопросы подписчиков о красоте и своей груди. 

В соцсети Instagram Сана ответила заинтересованным, которые хотели знать есть ли у нее силиконовые импланты: 

"Да... Операция я сделала в 23 года. В наше время на операцию груди записываются как к зубному. У каждой второй женщины, которую знаю, импланты" 

Люди, которые не понимают, против и кричат "fake, fake, fake" - просто недостаточно развиты.

"Для женщины, которая после кормления, это будет лучшим подарком..." - считает Сана. 

Она рассказала, как проходила операция. 

"У меня, лично, не было никаких сложностей и импланты никак не помешали грудному вскармливанию. Конечно, какое-то время после операции будет неудобно спать и дискомфорт. Кожа натянута, ведь в тело вставили нечто инородное", - объяснила она. 

Тем не менее не все знаменитости так считают. 

Напомним, российская телеведущая Лера Кудрявцева в конце 2019 года перенесла тяжелую операцию - у звезды был разрыв грудного импланта. В беседе с пластическим хирургом она раскрыла последствия этой операции.

Когда Кудрявцева легла на операцию, то оказалось, что грудной имплант протекал на протяжении долгого времени. Теперь Лера тщательно следить за здоровьем и выступает против пластики груди. Она провела беседу со специалистом и сделала несколько выводов и рекомендаций для женщин. 

Теперь она призывает женщин задуматься и не доверять врачам. По ее словам, многое в этой процедуре умалчивается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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