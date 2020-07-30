Сана Тимма о силиконовой груди: "У каждой второй женщины, которую знаю, импланты"

В соцсети Instagram Сана ответила заинтересованным, которые хотели знать есть ли у нее силиконовые импланты:

"Да... Операция я сделала в 23 года. В наше время на операцию груди записываются как к зубному. У каждой второй женщины, которую знаю, импланты"

Люди, которые не понимают, против и кричат "fake, fake, fake" - просто недостаточно развиты.

"Для женщины, которая после кормления, это будет лучшим подарком..." - считает Сана.

Она рассказала, как проходила операция.

"У меня, лично, не было никаких сложностей и импланты никак не помешали грудному вскармливанию. Конечно, какое-то время после операции будет неудобно спать и дискомфорт. Кожа натянута, ведь в тело вставили нечто инородное", - объяснила она.

Тем не менее не все знаменитости так считают.

Напомним, российская телеведущая Лера Кудрявцева в конце 2019 года перенесла тяжелую операцию - у звезды был разрыв грудного импланта. В беседе с пластическим хирургом она раскрыла последствия этой операции.

Когда Кудрявцева легла на операцию, то оказалось, что грудной имплант протекал на протяжении долгого времени. Теперь Лера тщательно следить за здоровьем и выступает против пластики груди. Она провела беседу со специалистом и сделала несколько выводов и рекомендаций для женщин.

Теперь она призывает женщин задуматься и не доверять врачам. По ее словам, многое в этой процедуре умалчивается.