Алена Водонаева об изнасиловании в 14 лет и бесплодии: "Я думала, что у меня съедет крыша"

В 14 лет ее изнасиловал незнакомец. Об этом она не говорила никому, даже маме.

Сначала он предложил подвезти ее, а затем привел в свою квартиру и изнасиловал. Алена была парализована от страха и не сопротивлялась.

"Я лежала и думала: только не убей меня", - цитирует Водонаеву "Комсомольская правда".

Алена Водонаева родила бизнесмену Алексею Малакееву сына Богдана. Но эти отношения спасти не удалось. В 2017 году она вышла замуж за друга рэпера Гуфа Антона Короткова, после чего узнала, что беременна. Казалось, что все идет хорошо, но беременность была внематочной.

"Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда и вторая беременность опять внематочная.

Я думала, что у меня съедет крыша. Я такой себя неполноценной чувствовала..." - признавалась Водонаева.

Третья беременность тоже была неудачной - у плода в какой-то момент остановилось сердце. Алена была раздавлена, ведь она не смогла подарить любимому человеку ребенка. Через два года после свадьбы c Коротковым Водонаева с ним развелась.