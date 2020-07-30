Дело о домашних родах в секте. Прокурора задержали из-за разглашения информации

Задержание елгавского прокурора связано с разглашением информации третьим лицам, заявил в передаче 900 sekundes телеканала TV3 генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Прокурор отстранена от выполнения должностных обязанностей - такова назначенная ей мера пресечения. Другие меры пресечения к ней не применены.
В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) агентству LЕТА ранее подтвердили, что бюро ведет уголовный процесс, в котором фигурируют должностные лица прокуратуры. Более подробной информации в интересах следствия предоставлено не было.
По сведениям агентства LЕТА, задержанный KNAB прокурор Елгавской прокуратуры - это Зинаида Эгле, которая является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине.
Муж Зинаиды Эгле - прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айвар Эгле, связанный с несколькими резонансными делами.
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