Дело о домашних родах в секте. Прокурора задержали из-за разглашения информации

Прокурор отстранена от выполнения должностных обязанностей - такова назначенная ей мера пресечения. Другие меры пресечения к ней не применены.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) агентству LЕТА ранее подтвердили, что бюро ведет уголовный процесс, в котором фигурируют должностные лица прокуратуры. Более подробной информации в интересах следствия предоставлено не было.

По сведениям агентства LЕТА, задержанный KNAB прокурор Елгавской прокуратуры - это Зинаида Эгле, которая является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине.

Муж Зинаиды Эгле - прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айвар Эгле, связанный с несколькими резонансными делами.