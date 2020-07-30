Чт, 30.07.2020
У Тейки, Агенскалнса есть своя история, свои рассказы, а у нас? Анниньмуйжа - это общая душа Иманты и Золитуде! Активистка общества Riga Annenhof Ригонда Берзиня

Дело о домашних родах в секте. Прокурора задержали из-за разглашения информации

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Задержание елгавского прокурора связано с разглашением информации третьим лицам, заявил в передаче 900 sekundes телеканала TV3 генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Прокурор отстранена от выполнения должностных обязанностей - такова назначенная ей мера пресечения. Другие меры пресечения к ней не применены. 

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) агентству LЕТА ранее подтвердили, что бюро ведет уголовный процесс, в котором фигурируют должностные лица прокуратуры. Более подробной информации в интересах следствия предоставлено не было.  

По сведениям агентства LЕТА, задержанный KNAB прокурор Елгавской прокуратуры - это Зинаида Эгле, которая является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине. 

Муж Зинаиды Эгле - прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айвар Эгле, связанный с несколькими резонансными делами.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ