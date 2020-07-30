Что нужно знать, прежде чем начать писать своему бывшему

1. Ограничьте эмоции

Возможно, вам не хватает не человека, а эмоций, которые вы испытывали, общаясь с ним, и состояния влюбленности. В этом случае вы, скорее всего, захотите снова почувствовать себя счастливым хотя бы на несколько минут. Если вы пишете сообщение и не испытываете старых чувств, то вы будете разочарованы. Поэтому, прежде чем подумать о причине общения, тщательно взвесьте, нужно ли вам это.

2. Не даете своему бывшему повода быть счастливым

Представьте, что вы отправили огненное текстовое сообщение с признанием в любви и извинениями за все, что вы сделали. Если первый не ответит вам, то ваша самооценка может пострадать, и тогда вы рискуете впасть в депрессию. Но ваша прежняя самооценка определенно возрастет, потому что, вы пишете ему, а не а не он вам. Следовательно, у него нет никаких сомнений в том, что он совершенен, а вы все еще мечтаете быть с ним.

3. Скажите все самое важное лично

Если вы думаете, что отношения могут быть восстановлены, текстовое сообщение, которое потрясет ваше сердце, вряд ли поможет. Лучше поговорить с бывшим любовником лицом к лицу. Вряд ли вы сможете передать свое духовное послание даже с помощью смайликов. Ему вряд ли будет интересно ваше душераздирающее послание, но, скорее всего, он не сможет лично противостоять вашему обаянию.

4. Помните: мужчина должен делать первый шаг.

Не рекомендуется писать первым любимому человеку. Лучше немного подождать. Возможно, он сам не сможет без вас и будет звонить. Другое дело, если вы инициировали развод, то в этом случае лучше не спешить с извинениями, а спокойно оценивать ситуацию. Может лучше так оно и есть?

5. Помните, почему вы развелись

Если вы расстались, значит, что-то пошло не так. Возможно, это была измена, обида или редко преподносились подарки и. А может он просто ленивый или злой? Даже если вы не являетесь инициатором развода, подумайте внимательно, возможно, у вас была причина разорвать отношения. Постарайтесь чаще вспоминать недостатки вашей второй половины. Это отличная мотивация не писать и не звонить ему.

6. Проанализируйте свой основной мотив

Почему так заманчиво написать своему бывшему? Может просто скучно? Заполните ваше время. Например, посещать занятия по плаванию или фитнесу. Планируйте свой день так, чтобы у вас просто не было времени сожалеть о своем разводе.

7. Избегайте давления окружающих

"Все подружки с парнями, а я одна". Кроме того, друзья, как правило, подливают масла в огонь, говоря, что вы такая красивая пара. Конечно, в этом случае вы начинаете чувствовать себя одиноким. Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны: никто не брошен, все свободны, и вы рассматриваете достойных кандидатов.

8. Проверяйте информацию

Если вы слышите слухи о том, что ваш бывший любовник по-прежнему одинок, не спешите верить им, но внимательно проверьте эту информацию. В противном случае вы можете оказаться в неловкой ситуации.

9. Избавляйтесь от ложных иллюзий

Не думайте, что, если парень изменял вам, это был первый и последний раз. Скорее всего, он воспримет ваше желание возобновить общение как подтверждение своих действий. Поэтому, если вы чувствуете, что сможете полностью преобразовать человека для себя, тогда это напрасные надежды. Здесь еще стоит вопрос о ваших личных качествах и привычках.

10. Не будьте эгоистом

Даже если вы остаетесь со своим бывшим любовником в теплых дружеских отношениях, вам не следует злоупотреблять его добротой и обращаться к нему с различными просьбами: помочь сделать ремонт или переместить диван. Поступая так, вы рискуете полностью испортить отношения с кем-то, кто был близок и дорог вам в прошлом.