Умер Энди Картрайт, участник рэп-баттлов. После смерти его расчленила жена

СМИ сообщают, что части тела Энди, разложенные по пяти пакетам, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы задержали супругу артиста Марину. Известно, что рэпер скончался четыре дня назад.

The Flow со ссылкой на адвокатов женщины сообщает, что, по ее словам, Энди умер от передозировки наркотиками, а она его потом расчленила и хотела избавиться от тела.

Свои действия Марина объяснила желанием избежать того, чтобы о ее супруге была плохая слава.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что помимо пакетов с частями тела полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Сейчас Марина задержана для допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известность рэпер приобрел в 2013 году, после того как его пригласили на Versus Battle.