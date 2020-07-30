Чт, 30.07.2020
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  • Умер Энди Картрайт, участник рэп-баттлов. После смерти его расчленила жена
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Умер Энди Картрайт, участник рэп-баттлов. После смерти его расчленила жена

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkartrait/?hl=ru

Мир хип-хопа шокировала новость о смерти украинского рэпера Энди Картрайта, участника Versus Battle. Известно, что артист скончался от передозировки наркотиками, а после его тело было расчленено. Об этом пишет The Flow.

СМИ сообщают, что части тела Энди, разложенные по пяти пакетам, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы задержали супругу артиста Марину. Известно, что рэпер скончался четыре дня назад. 

The Flow со ссылкой на адвокатов женщины сообщает, что, по ее словам, Энди умер от передозировки наркотиками, а она его потом расчленила и хотела избавиться от тела.

Свои действия Марина объяснила желанием избежать того, чтобы о ее супруге была плохая слава. 

Издание "Комсомольская правда" пишет, что помимо пакетов с частями тела полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Сейчас Марина задержана для допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известность рэпер приобрел в 2013 году, после того как его пригласили на Versus Battle. 

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