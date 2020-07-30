Умер Энди Картрайт, участник рэп-баттлов. После смерти его расчленила жена

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Мир хип-хопа шокировала новость о смерти украинского рэпера Энди Картрайта, участника Versus Battle. Известно, что артист скончался от передозировки наркотиками, а после его тело было расчленено. Об этом пишет The Flow.
СМИ сообщают, что части тела Энди, разложенные по пяти пакетам, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге.
Правоохранительные органы задержали супругу артиста Марину. Известно, что рэпер скончался четыре дня назад.
The Flow со ссылкой на адвокатов женщины сообщает, что, по ее словам, Энди умер от передозировки наркотиками, а она его потом расчленила и хотела избавиться от тела.
Свои действия Марина объяснила желанием избежать того, чтобы о ее супруге была плохая слава.
Издание "Комсомольская правда" пишет, что помимо пакетов с частями тела полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.
Сейчас Марина задержана для допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известность рэпер приобрел в 2013 году, после того как его пригласили на Versus Battle.
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