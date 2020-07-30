Марсианский зонд удачно стартовал с Земли и отправился на "Красную планету"

Марсоход "Настойчивость" ("Perseverance") создан, чтобы исследовать поверхность Марса и искать остатки существовавших в прошлом форм жизни. Кроме того, он снимет высококачественные видео, фото и аудиоматериалы. Также предусмотрено, что он доставит обратно на Землю образцы пород Марса.

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Чтобы подготовиться к высадке на Марс людей, на зонде находится экспериментальное устройство, которое превратит углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. Зонд проверит и материал скафандров потенциальных астронавтов, чтобы проверить, как он выдерживает радиацию планеты.

Если вы до сих пор не удивлены, то примите к сведению, что на зонде находится и вертолет "Изобретательность".

ФОТО: Reuters/ScanPix