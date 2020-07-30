Можно ли снимать в темноте? Большинство фотографов ответят "нет" на этот вопрос. Можно ли фотографировать в темноте и получить хорошую картинку с телефона? Большинство фотографов не только ответят отрицательно, но и подумают, что вы сошли с ума. Тем не менее, они оказываются не правы, потому что с правильным телефоном вы можете получать отличные фотографии в темноте. Главное - это крепкая рука, большой сенсор, прозрачные линзы и грамотное программное обеспечение для обработки изображений, которая есть, например, у флагманов Huawei из серии P40.