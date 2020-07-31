Hurts выпускают новый альбом и собираются в большой концертный тур

Хотя релиз альбома запланирован только на 4 сентября, уже с 15 мая, когда восторженные поклонники получили возможность услышать сингл Voices, каждый месяц группа добавляла новые композиции - Suffer и Redemption -, а сейчас и Somebody. Таким образом, слушатели уже могут иметь четкое представление о том, чего ожидать от декларированного дуэтом возвращения к корням. Нет сомнений в том, что к богатой и без того плеяде предыдущих хитов - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go – присоединятся и новые.

"Мы хотели вернуться к сути того, что мы делаем и кем мы являемся. Мы должны были влюбиться в тот тип музыки, который мы изначально намеревались создать. Нас всегда привлекали мрачные элементы поп-музыки. Это странное время выпустить его [альбом], но в то же время хорошее, потому что в нём есть обнадеживающее послание. Речь идет о возможности измениться и справиться с этими вещами. Надеюсь, что люди в нем найдут это", - заявил в интервью NME заявил фронтмен Тео Хатчкрафт.

И действительно, во это нелегкое время, когда даже выпуск новых песен стал намного реже, целый альбом подтверждает и креативность парней, и веру в позитивность, и желание взбодрить. И слушателей, и самых себя.

Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мульти-инструменталистом Адамом Андерсоном. Визитной карточкой группы стали элегантные, немного отчужденные наряды, отличные мелодии, более подходящие 80-м годам нежели современности, часто мрачные, но интригующие тексты, и вокал полный боли и отчаяния.

Так же нельзя отрицать важность элегантных видеороликов, у которых часты крутые сюжетные повороты.

Известность к Hurts пришла сразу с дебютным альбомом Happiness в 2010 году. Шесть синглов только из одного диска находились наверху разных Европейских хит-парадов. Альбом получил статус Золотого в Великобритании и Австрии, а Платины - в Германии. В общей сложности попав в первую десятку чартов как минимум 12 стран мира. В том числе на 2-ом местe в Латвии.

С последующими альбомами Exile (2013), Surrender (2015) и Desire (2017) группа продолжила укреплять свои позиции на поп-Олимпе.

Продажа билетов начнется в пятницу, 7-ого августа в 11.00 по всей сети Biļešu serviss.