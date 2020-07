Hurts выпускают новый альбом и собираются в большой концертный тур

Хотя релиз альбома запланирован только на 4 сентября, уже с 15 мая, когда восторженные поклонники получили возможность услышать сингл Voices, каждый месяц группа добавляла новые композиции - Suffer и Redemption -, а сейчас и Somebody. Таким образом, слушатели уже могут иметь четкое представление о том, чего ожидать от декларированного дуэтом возвращения к корням. Нет сомнений в том, что к богатой и без того плеяде предыдущих хитов - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go – присоединятся и новые.