Врач рассказал, как есть ягоды с максимальной пользой

Ешьте ягоды ежедневно

Взрослым желательно съедать 300-400 граммов ягод в день. Этого достаточно, чтобы получить порцию полезных нутриентов.

Покупайте или собирайте ягоды утром и держите в холодильнике.

Низкие температуры препятствуют порче ягод и разрушению биологически активных соединений. Если ягоды обесцветились, они потеряли пользу.

Сочетайте ягоды с жирами

Это нужно для поглощения в кишечнике жирорастворимых витаминов. Например, витамин Е, содержащийся в ягодах, будет лучше усваиваться в сочетании с жирами.

Употребляйте ягоды вместе со шкуркой и семенами

В шкурке много антоцианов, мякоть семян богата клетчаткой, а семена предотвращают запоры.

Перед употреблением следует замачивать ягоды в растворе соды

(2 чайные ложки на литр воды), чтобы уменьшить содержание пестицидов, которыми их порой обрабатывают. Ягоды также следует помыть - на них могут быть бактерии с рук людей, которые их собирали или фасовали.

После употребления прополощите рот водой, чтобы смыть кислоту, которая вредит эмали зубов.