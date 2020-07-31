Врач рассказал, как есть ягоды с максимальной пользой

На своей странице в социальной сети врач Ульяна Супрун часто делится советами, которые касаются здоровья. На сей раз речь шла о ягодах. Об этом пишет портал Clutch.
Ешьте ягоды ежедневно
Взрослым желательно съедать 300-400 граммов ягод в день. Этого достаточно, чтобы получить порцию полезных нутриентов.
Покупайте или собирайте ягоды утром и держите в холодильнике.
Низкие температуры препятствуют порче ягод и разрушению биологически активных соединений. Если ягоды обесцветились, они потеряли пользу.
Сочетайте ягоды с жирами
Это нужно для поглощения в кишечнике жирорастворимых витаминов. Например, витамин Е, содержащийся в ягодах, будет лучше усваиваться в сочетании с жирами.
Употребляйте ягоды вместе со шкуркой и семенами
В шкурке много антоцианов, мякоть семян богата клетчаткой, а семена предотвращают запоры.
Перед употреблением следует замачивать ягоды в растворе соды
(2 чайные ложки на литр воды), чтобы уменьшить содержание пестицидов, которыми их порой обрабатывают. Ягоды также следует помыть - на них могут быть бактерии с рук людей, которые их собирали или фасовали.
После употребления прополощите рот водой, чтобы смыть кислоту, которая вредит эмали зубов.
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