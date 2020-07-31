Меган Маркл проиграла первый суд. Теперь она должна выплатить почти 75 тысяч евро

Издание сообщает, что теперь герцогиня обязуется выплатить около 67 тысяч фунтов стерлингов (около 75 тысяч евро) в качестве покрытия судебных издержек издателя Mail on Sunday.

Судья отклонил большая часть обвинений Меган, посчитав их "не относящаяся к делу". Были вычеркнуты из дела слова герцогини, о том, что журналисты, "вынося сор из избы", действуют недобросовестно. Они ухудшают ее положение в общении с родственниками.

Суд постановил, что у этих обвинений нет доказательств.

Теперь, согласно принятому решению Меган Маркл должна оплатить издержки, которые понес ответчик (издание Mail On Sunday), подготавливая доказательства по этим вычеркнутым пунктам.

Герцогиня желает сохранить в тайне имена ее друзей, которые ранее согласились ее защищать в суде. Но издатель Mail on Sunday считает, что отсутствие имен противоречит принципу открытой справедливости.

Напомним, в конце 2020 или в начале 2021 года Меган и ее отец Томас Маркл должны будут встретиться в суде, чтобы дать показания против друг друга. Ранее мужчина также высказался о выходе книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family)