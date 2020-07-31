Пт, 31.07.2020
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Валерия о современном шоу-бизнесе и мире: "Эта свобода вредна, она приводит к беспределу"
Видео

Валерия

ФОТО: скриншот видео

Российская певица Валерия стала гостьей программы "Алена, блин!". Артистка рассказала о своем отношении к свободе и демократии в творчестве.

Валерия считает, что в современном шоу-бизнесе и мире никто не задумывается о том, что хорошо, а что - плохо. 

"Всем все можно, но демократия и свобода хороши только для того, кто может этим воспользоваться. Во всех остальных случаях эта свобода вредна, она приводит к беспределу", - полагает она. 

Певица уверена, что все это к хорошему не приведет. 

По ее мнению, в творчестве должны быть все-таки какие-то ограничительные меры. 

Относительно того, что в 2013 году она поддержала закон РФ о запрете на распространение пропаганды однополых отношений, Валерия объяснила, что это касается важного пункта - среди детей. Она вообще выступает против какой-либо пропаганды.

Тем не менее артистка считает, что каждый человек волен выбирать сам, как ему жить. У Валерии, по ее словам, много знакомых и друзей из представителей ЛГБТ-сообщества, с которыми у нее хорошие отношения, но однополые союзы певица считает "биологически неоправданными". 

Видео: Интервью с Валерией в программе "Алена, блин!"

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