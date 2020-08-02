Максим Матвеев: брак с актрисой из Риги, роль в "Стилягах", измена и счастливый союз с Боярской
28 июля свой день рождения отметил российский актер Максим Матвеев. RUS TVNET решил рассказать о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Отец Максима был моряком, а мама - филологом. Когда ему было три года, родители развелись. Больше он своего отца никогда не видел.
В 2018 году на канале "Культура" актер рассказывал, что его бабушка работала билетером в кинотеатре, поэтому он мог смотреть любые кинофильмы.
Максим Матвеев неоднократно говорил в интервью, что в него многое вложил его дедушка. Сейчас же для него главное в жизни определяет его семья и дети.
В биографии актера около 40 работ в кино и десятки ролей в театре. Но до этого его путь был тернист. Максим окончил школу с серебряной медалью. В театральный он пришел случайно - не рассматривал это как свой путь. Матвеев вспоминал, что не был одержим этой профессией, как, к примеру, его одноклассница, которая постоянно цитировала стили и участвовала во всех постановках.
"Я на тот момент в театре не был ни разу. Вру, был один раз, когда всех заставили смотреть спектакль ТЮЗа..." - вспоминал он в программе "Линия жизни".
На момент начала своей учебы в театральном вузе Максим смутно представлял, что такое "народный артист" и каким статусом он обладает.
На балу выпускников ему случайно предложили поступить на театральный. Серьезно Матвеев об этом не думал, но мама убедила его, что следует пробовать все.
Спустя три месяца учебы он стал понимать, что ему нравится то, что он выбрал. Тем не менее Матвеев поступил в театральное училище очень рано - сразу после школы и на второй курс. Учиться там надо было четыре года.
"Мне было 20 лет, когда я окончил... Мне было очень интересно попробовать свои силы в Москве", - говорил он.
Максим очень хотел оправдать надежды своего преподавателя Валентины Ермаковой. Чудом он поступил с первого раза в школу-студию МХАТ к Олегу Табакову. После того, как на первом курсе он показал Олегу Павловичу на этюде пуделя, его пригласили играть в первой в его жизни постановке.
Матвеев признается, что первое, что он сделала, приехав в общежитие, - сварил суп из овощей с сосисками.
Конечно, студенческие годы были полны жуткого режима с лекциями и зачетами. Тогда Максим носил длинные волосы и долгое время не хотел их состригать.
Режиссер Валерий Тодоровский подарил молодому актеру две звездные роли - в фильмах "Тиски" и "Стиляги".
Максим Матвеев был женат на латвийской актрисе Яне Сексте, но в 2008 году все изменилось. После картины "Стиляги" он узнал, что такое настоящая популярность.
Максим Матвеев и Яна Сексте в спектакле "Сорок первый. Opus Post":
В 2009 году ему предложили главную роль в фильме "Не скажу". Вместе с Максимом должна была играть Елизавета Боярская. Всего за 17 дней репетиций и съемок ленты "Не скажу", проходивших в Киеве, актеры сблизились до полноценного романа.
Свои отношения влюбленные держали в тайне. В сентябре 2009-го Максим вернулся в Москву и объяснил все жене. Он съехал на съемную квартиру, и Яна не знала, кто стал причиной разлада в их браке.
СМИ писали, что она тяжело переживала предательство мужа. Но в 2016 году в программе "Наедине со всеми" Яна объяснила Юлии Меньшовой, что давно пережила эту ситуацию. В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, а через год у пары родилась дочь Анна.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в июле 2010 года. А в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Андреем. В 2018-м Елизавета родила второго сына - Григория.
Одно из первый совместных фото Елизаветы и Максима:
Долгое время актер не хотел говорить о разводе с первой женой, но весной 2019 года в рамках проекта "Интервью на удаленке" он вспомнил, что это время для него было трудным.
"Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово", - отметил Максим.
Сейчас супружеский союз Матвеева и Боярской считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они вместе сыграли в фильме "Анна Каренина".
Видео: Трейлер фильма "Анна Каренина"
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