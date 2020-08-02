Максим Матвеев: брак с актрисой из Риги, роль в "Стилягах", измена и счастливый союз с Боярской

Отец Максима был моряком, а мама - филологом. Когда ему было три года, родители развелись. Больше он своего отца никогда не видел.

В 2018 году на канале "Культура" актер рассказывал, что его бабушка работала билетером в кинотеатре, поэтому он мог смотреть любые кинофильмы.

Максим Матвеев неоднократно говорил в интервью, что в него многое вложил его дедушка. Сейчас же для него главное в жизни определяет его семья и дети.

В биографии актера около 40 работ в кино и десятки ролей в театре. Но до этого его путь был тернист. Максим окончил школу с серебряной медалью. В театральный он пришел случайно - не рассматривал это как свой путь. Матвеев вспоминал, что не был одержим этой профессией, как, к примеру, его одноклассница, которая постоянно цитировала стили и участвовала во всех постановках.

"Я на тот момент в театре не был ни разу. Вру, был один раз, когда всех заставили смотреть спектакль ТЮЗа..." - вспоминал он в программе "Линия жизни".

На момент начала своей учебы в театральном вузе Максим смутно представлял, что такое "народный артист" и каким статусом он обладает.

На балу выпускников ему случайно предложили поступить на театральный. Серьезно Матвеев об этом не думал, но мама убедила его, что следует пробовать все.

Спустя три месяца учебы он стал понимать, что ему нравится то, что он выбрал. Тем не менее Матвеев поступил в театральное училище очень рано - сразу после школы и на второй курс. Учиться там надо было четыре года.

"Мне было 20 лет, когда я окончил... Мне было очень интересно попробовать свои силы в Москве", - говорил он.

Максим очень хотел оправдать надежды своего преподавателя Валентины Ермаковой. Чудом он поступил с первого раза в школу-студию МХАТ к Олегу Табакову. После того, как на первом курсе он показал Олегу Павловичу на этюде пуделя, его пригласили играть в первой в его жизни постановке.

Матвеев признается, что первое, что он сделала, приехав в общежитие, - сварил суп из овощей с сосисками.

Конечно, студенческие годы были полны жуткого режима с лекциями и зачетами. Тогда Максим носил длинные волосы и долгое время не хотел их состригать.

Максим Матвеев ФОТО: скриншот видео

Режиссер Валерий Тодоровский подарил молодому актеру две звездные роли - в фильмах "Тиски" и "Стиляги".

Максим Матвеев в фильме "Тиски" ФОТО: скриншот видео

Максим Матвеев в фильме "Стиляги" ФОТО: скриншот видео

Максим Матвеев был женат на латвийской актрисе Яне Сексте, но в 2008 году все изменилось. После картины "Стиляги" он узнал, что такое настоящая популярность.