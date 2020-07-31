Детали о смерти рэпера Энди Картрайта. К делу оказалась причастна и теща

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело.

РИА "Новости" передает, что следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При этом в крови музыканта нашли алкоголь. Точная дозировка будет определена позднее. По информации телеканала, следствие проведет повторную экспертизу.

Что касается поведения супруги артиста, то ее действия объяснила адвокат.

"Не хотела дурной славы у поклонников, надеялась спасти репутацию. Она собиралась спрятать тело, а потом сказать, что рэпер пропал. Также Марина не хотела, чтобы сын знал о смерти отца от передозировки", - цитирует правозащитницу РИА "Новости".

Оказывается, женщина несколько суток расчленяла труп. Сын, которому два с половиной года, все это время находился в той же квартире.

В течение нескольких дней, пока Марина расчленяла тело, она переписывалась с фанатами мужа с его страниц в соцсетях.

Журналисты РИА "Новости" подчеркивают, что, несмотря на слова адвоката, в этом деле очень много нестыковок, а все знакомые рэпера, с кем удалось пообщаться представителям СМИ, утверждают, что наркотики он не принимал.

Telegram-канал Baza сообщил, что в расчленении участвовала и теща Александра - мать Марины Кохал. Женщины также тщательно вымыли квартиру, а от запаха избавлялись благовоньями. С тещи была взята подписка о невыезде. Ребенок был передан родственникам.