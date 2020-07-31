В Риге с 3 августа планировали отменить несколько маршруток. Решение затягивается

Как сообщалось, Rīgas mikroautobusu satiksme из-за уменьшения количества пассажиров, связанного с отменой льгот, планировало с 3 августа закрыть несколько маршрутов.

Сегодня предприятие сообщило, что 30 июля Rīgas mikroautobusu satiksme получило от муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme официальное письмо о том, что Rīgas mikroautobusu satiksme следует для закрытия маршрутов дождаться распоряжения исполнительного директора Риги.

Rīgas mikroautobusu satiksme надеется, что распоряжение будет издано в ускоренном порядке. Предприятие приносит пассажирам извинения за то, что ввело их в заблуждение. С понедельника, 3 августа, микроавтобусы будут курсировать по всем прежним маршрутам до получения распоряжения исполнительного директора Риги.

Советник исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш сообщил, что 30 июля получено письмо Rīgas satiksme о намерении RMS закрыть в Риге отдельные маршруты микроавтобусов.

И. о. исполнительного директора Иева Залпетере обратилась за мнением департамента сообщения и после его получения примет решение.

Rīgas mikroautobusu satiksme планировало до 31 августа отменить маршруты номер 303, 304,309, 314, 322, 324, 336, 337, 341, 344, 346.