Пт, 31.07.2020
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Светлана Лобода и Pharaoh выпустили совместный клип. Дизлайков в два раза больше, чем лайков

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Накануне на YouTube-странице популярной исполнительницы Светланы Лободы состоялась премьера нового клипа на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaon

В новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги - Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие.

Сюжет клипа о том, как героиня попадает в кабинет с  с мужчинами в костюмах. Она залезает на подиум в центре зала, а мужчины ставят ей оценки.

Некоторые герои видео футуристичны, фантастичны и вовсе абсурдные. 

Если женщина не нравится мужчинам, то они ее сбрасывают в пропасть. К примеру, это произошло с героиней Лолиты. 

Фрагмент с текстом Pharaon - это часть песни, в которой передаются мысли мужчин, сидящих в кабинете. 

Кстати, креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером - Нателла Крапивина, а режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.

На момент момент написания статьи у клипа было 80 тысяч дизлайков и 44 тысячи лайков. У видео уже больше 1 млн просмотров. 

Видео: LOBODA & PHARAOH - Boom Boom

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