Светлана Лобода и Pharaoh выпустили совместный клип. Дизлайков в два раза больше, чем лайков

Накануне на YouTube-странице популярной исполнительницы Светланы Лободы состоялась премьера нового клипа на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaon.
В новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги - Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие.
Сюжет клипа о том, как героиня попадает в кабинет с с мужчинами в костюмах. Она залезает на подиум в центре зала, а мужчины ставят ей оценки.
Некоторые герои видео футуристичны, фантастичны и вовсе абсурдные.
Если женщина не нравится мужчинам, то они ее сбрасывают в пропасть. К примеру, это произошло с героиней Лолиты.
Фрагмент с текстом Pharaon - это часть песни, в которой передаются мысли мужчин, сидящих в кабинете.
Кстати, креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером - Нателла Крапивина, а режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.
На момент момент написания статьи у клипа было 80 тысяч дизлайков и 44 тысячи лайков. У видео уже больше 1 млн просмотров.
Видео: LOBODA & PHARAOH - Boom Boom
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