Сб, 1.08.2020
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"Идет расправа над людьми": Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник"

Сергей Гармаш

ФОТО: Кадр из фильма

Российский актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник". Причиной он назвал "чудовищную ситуацию", которая сложилась на рабочем месте. 

Издание "Московский комсомолец" пишет, что артист направил открытое письмо в общий чат актеров. 

Гармаш выступил с критикой проекта ко Дню Победы "Диалоги Современника. Война и мир". В нем артисты театра говорили с друг другом о войне. Некоторые выражения коллег Сергей Михайлович считает кощунством и провокацией. 

"Это является святым и неприкосновенным - вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых"",  - приводит его слова Lenta.ru.

Гармаш обвинил худрук театра Виктор Рыжаков в том, что тот отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников "Современника", а затем "заткнул рот" тем, кто возмутился.

"Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни", - написал он в письме. 

В беседе с РБК актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из театра. 

По ее словам, в театре она не наблюдает таких условий, о которых рассказал Гармаш.

Чулпан Хаматова

ФОТО: скриншот видео

Худрук Виктор Рыжаков еще не успел "себя показать". Хаматова полагает, что руководитель не гонится за модой, он лишь хочет создать "востребованный театр". Да, у многих эстетические взгляды различаются, но уход из  "Современника" - это выбор самого Гармаша. 

 "Радости большой нет, но и горя большого нет", - отметила актриса.

Напомним, Виктор Рыжаков вступил в должность художественного руководителя театра "Современник" 4 января, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Волчек занимала должность главного режиссера театра с 1972 года, а с 1977-го была его художественным руководителем. 

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