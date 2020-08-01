"Идет расправа над людьми": Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник"

Издание "Московский комсомолец" пишет, что артист направил открытое письмо в общий чат актеров.

Гармаш выступил с критикой проекта ко Дню Победы "Диалоги Современника. Война и мир". В нем артисты театра говорили с друг другом о войне. Некоторые выражения коллег Сергей Михайлович считает кощунством и провокацией.

"Это является святым и неприкосновенным - вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых"", - приводит его слова Lenta.ru.

Гармаш обвинил худрук театра Виктор Рыжаков в том, что тот отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников "Современника", а затем "заткнул рот" тем, кто возмутился.

"Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни", - написал он в письме.

В беседе с РБК актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из театра.

По ее словам, в театре она не наблюдает таких условий, о которых рассказал Гармаш.

Чулпан Хаматова ФОТО: скриншот видео

Худрук Виктор Рыжаков еще не успел "себя показать". Хаматова полагает, что руководитель не гонится за модой, он лишь хочет создать "востребованный театр". Да, у многих эстетические взгляды различаются, но уход из "Современника" - это выбор самого Гармаша.

"Радости большой нет, но и горя большого нет", - отметила актриса.

Напомним, Виктор Рыжаков вступил в должность художественного руководителя театра "Современник" 4 января, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Волчек занимала должность главного режиссера театра с 1972 года, а с 1977-го была его художественным руководителем.