Салфетка, две резинки и скрепили степлером: пациента поликлиники удивила маска

Лиепайчанин Янис Яунземс 28 июля отправился в лиепайский филиал Veselības centru apvienība. Перед процедурой его попросили надеть маску, но, к его удивлению, поликлиника предложила весьма странную защиту.

Согласно фотографиям Яниса, маска для лица была изготовлена из белой салфетки, к к краям которой степлером были приделаны резинки. По его словам, таких масок в помещениях ожидания поликлиники было много.

"Такую маску попросили надеть перед обследование в кабинете УЗИ на тот случай, если нет своей. Кажется, нас было четверо, у кого не было своей маски.

Мужчину до меня выгнали из кабинета и велели надеть такую. Я поделился этой историей, потому что это показалось мне комичным,", - рассказал лиепайчанин.

В Veselības centru apvienība пояснили, что на этой неделе в помещениях лиепайской поликлиники действительно выдавали такие маски - однако их клиентам предлагал один из арендаторов помещений в поликлинике.

"Прототип такой маски нельзя считать безопасным, администрация призывает жителей воздержаться от использования таких самодельных вещей. Для тех клиентов, у которых маски не оказалось, Лиепайский медицинский центр обеспечивает возможность приобрести сертифицированные маски промышленного производства, отвечающие всем стандартам качества и нормативным актам", - пояснила представитель Veselības centru apvienība Лига Рибкинска.

Медицинское учреждение призовет арендатора использовать соответствующие средства защиты.

Министерство здравоохранения ранее подчеркивало, что жители могут изготавливать маски для лица - в том числе самостоятельно. Тем не менее подчеркивалось, что медицинские учреждения должны быть в состоянии предоставить высококачественные защитные средства, а самодельные маски для лица должны предлагаться только в критическое время, например, несколько месяцев назад, когда масок действительно не хватало.

Министерство также отмечает, что в настоящее время уже достаточно запасов защитного снаряжения. Также на рынке больше нет ситуации, когда различные средства защиты недоступны.