Умер режиссер "Стены", "Сердца Ангела" и "Эвиты" Алан Паркер

31 июля в возрасте 76 лет скончался британский кинорежиссер Алан Паркер (Alan Parker). Об этом передает BBC.
Режиссер скончался после продолжительной болезни. У него осталась вдова, пятеро детей и семь внуков.
Он снял такие знаменитые картины, как "Эвита", "Багси Мэлоун", "Стена", "Полуночный экспресс", "Сердце Ангела", "Миссисипи в огне", "Прах Анджелы", "Жизнь Дэвида Гейла" и "Птаха".
Мало кто знает, но в картине "Сердце Ангела" есть отсылка к Андрею Тарковскому и его фильму "Зеркало".
Паркер начал свою карьеру как копирайтер в рекламной индустрии, а потом стал режиссировать рекламные ролики.
Примечательный факт, он был одним из основателей Британской гильдии режиссеров и председателем Британского совета по кинематографии.
Алан Паркер получил Орден Британской империи в 1995 году, а в 2002 году был произведен в рыцари.
Британская киноакадемия награждала его семь раз, однажды он был номинирован на "Оскар".
Родные рассказали журналистам, что в последние годы Паркер увлекался шелкографией и живописью.
Видео: трейлер фильма "Стена"
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