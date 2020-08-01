Умер режиссер "Стены", "Сердца Ангела" и "Эвиты" Алан Паркер

Режиссер скончался после продолжительной болезни. У него осталась вдова, пятеро детей и семь внуков.

Он снял такие знаменитые картины, как "Эвита", "Багси Мэлоун", "Стена", "Полуночный экспресс", "Сердце Ангела", "Миссисипи в огне", "Прах Анджелы", "Жизнь Дэвида Гейла" и "Птаха".

Мало кто знает, но в картине "Сердце Ангела" есть отсылка к Андрею Тарковскому и его фильму "Зеркало".

Паркер начал свою карьеру как копирайтер в рекламной индустрии, а потом стал режиссировать рекламные ролики.

Примечательный факт, он был одним из основателей Британской гильдии режиссеров и председателем Британского совета по кинематографии.

Алан Паркер получил Орден Британской империи в 1995 году, а в 2002 году был произведен в рыцари.

Британская киноакадемия награждала его семь раз, однажды он был номинирован на "Оскар".

Родные рассказали журналистам, что в последние годы Паркер увлекался шелкографией и живописью.

Видео: трейлер фильма "Стена"