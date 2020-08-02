Нестыдное российское кино, о котором говорят все. Рецензия на сериал "Чики"

Именно кино, а не исключительно сериалов. И дело не только в заглохшем из-за кооронавируса кинопрокате и переносе 90 процентов премьер. Нет, стремление "Чик" к большому экрану выражается как технически, так и эмоционально - начиная с вылизанного, в хорошем смысле слова, широкоформатного изображения и сложных постановочных эпизодов, заканчивая смелостью и бескомпромиссностью подачи и виртуозным, не отягчающим использованием в фильме ненормативной лексики.

Руководил этим проектом истинно звездный тандем генеральных продюсеров - в перечне имен (их там аж восемь) значатся, в частности, Рубен Дишдишян, Федор Бондарчук и Михаил Врубель. Для тех, кто не в курсе - именно эти люди ответственны за львиную долю мало-мальски приметных и успешных российских картин последних лет.

Впрочем, странно, что эту артель не заменил в одном лице постановщик и шоураннер проекта Эдуард Оганесян - в "Чиках" этот человек-оркестр выступил также в качестве главного сценариста, автора и исполнителя части музыки, актера, режиссера монтажа и креативного продюсера.

С первого кадра "Чики" ясно дают определить свою целевую аудиторию - это широкие слои русскоязычного населения планеты.

И, ей-богу, искомая народность у создателей фильма вышла совершенно не ходульной, как было, например, у прошлогоднего "Давай разведемся!" Анны Пармас.

Уже сейчас понятно, что ни шоураннер, ни продюсеры в своих ставках не прогадали - о сериале говорят практически везде, а рейтинг в "Кинопоиске" составляет завидные 7,9 балла на основе более чем 12 тысяч оценок.

Смысловые "народные" архетипы, эксплуатируемые в фильме Оганесяна - провинция, проститутки, водка, бандиты, церковь (к Богу обращается даже прилипчивая музыкальная тема фильма в исполнении Ивана Дорна), менты и тюрьма - во многом напоминают российское же кино рубежа 90-х и 2000-х, в особенности - творчество режиссера Балабанова. Не будем лукавить - в русской провинции за прошедшие двадцать лет действительно изменилось немногое.

Местом действия истории, кстати, стала Кабардино-Балкарская Республика, горные и пустынные пейзажи которой становятся частью анекдотического сеттинга с непременными добрыми стереотипами о родной глубинке. А ведь раньше этот регион использовался исключительно в фильмах про Чечню, а шире был представлен уже в мрачной "Тесноте" уроженца республики и лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова. Вот на что способна правильно подобранная художественная форма.