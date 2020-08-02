Нестыдное российское кино, о котором говорят все. Рецензия на сериал "Чики"

На онлайн-платформе more.tv состоялась премьера многосерийного фильма Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли. Сериал успел обзавестись скандальной славой, а критики уже назвали его одним из главных событий в российском кино текущего года.
Именно кино, а не исключительно сериалов. И дело не только в заглохшем из-за кооронавируса кинопрокате и переносе 90 процентов премьер. Нет, стремление "Чик" к большому экрану выражается как технически, так и эмоционально - начиная с вылизанного, в хорошем смысле слова, широкоформатного изображения и сложных постановочных эпизодов, заканчивая смелостью и бескомпромиссностью подачи и виртуозным, не отягчающим использованием в фильме ненормативной лексики.
Руководил этим проектом истинно звездный тандем генеральных продюсеров - в перечне имен (их там аж восемь) значатся, в частности, Рубен Дишдишян, Федор Бондарчук и Михаил Врубель. Для тех, кто не в курсе - именно эти люди ответственны за львиную долю мало-мальски приметных и успешных российских картин последних лет.
Впрочем, странно, что эту артель не заменил в одном лице постановщик и шоураннер проекта Эдуард Оганесян - в "Чиках" этот человек-оркестр выступил также в качестве главного сценариста, автора и исполнителя части музыки, актера, режиссера монтажа и креативного продюсера.
С первого кадра "Чики" ясно дают определить свою целевую аудиторию - это широкие слои русскоязычного населения планеты.
И, ей-богу, искомая народность у создателей фильма вышла совершенно не ходульной, как было, например, у прошлогоднего "Давай разведемся!" Анны Пармас.
Уже сейчас понятно, что ни шоураннер, ни продюсеры в своих ставках не прогадали - о сериале говорят практически везде, а рейтинг в "Кинопоиске" составляет завидные 7,9 балла на основе более чем 12 тысяч оценок.
Смысловые "народные" архетипы, эксплуатируемые в фильме Оганесяна - провинция, проститутки, водка, бандиты, церковь (к Богу обращается даже прилипчивая музыкальная тема фильма в исполнении Ивана Дорна), менты и тюрьма - во многом напоминают российское же кино рубежа 90-х и 2000-х, в особенности - творчество режиссера Балабанова. Не будем лукавить - в русской провинции за прошедшие двадцать лет действительно изменилось немногое.
Местом действия истории, кстати, стала Кабардино-Балкарская Республика, горные и пустынные пейзажи которой становятся частью анекдотического сеттинга с непременными добрыми стереотипами о родной глубинке. А ведь раньше этот регион использовался исключительно в фильмах про Чечню, а шире был представлен уже в мрачной "Тесноте" уроженца республики и лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова. Вот на что способна правильно подобранная художественная форма.
За оживление и "очеловечивание" материала отвечает изумительно подобранный актерский состав, львиную долю которого составляют колоритные и безусловно талантливые, но неизвестные (пока) артисты. Это касается и трех из четырех главных героинь (просто сногсшибательный экранный ансамбль): ангелоподобная Алена Михайлова, романтичная Ирина Носова (не путать с очень похожей на нее Юлией Александровой!) и девушка-ураган Варвара Шмыкова на экране примелькаться еще не успели и вместе с другими артистами тем самым создали убедительный образ далекого и самобытного края. Отдельно хочется выделить уроженца США Стивена Томаса Окснера в роли Кости - то ли грека, то ли еврея, а также персонажа Данилу в исполнении бывшего редактора Sports.ru Сергея Гилева, чернотой глаз напоминающего молодого Меньшикова.
Взрывоопасный казак, как бомба замедленного действия, приковывает к себе внимание с первого появления и до блистательного финала собственного подсюжета.
Именно он, закомплексованный мужчина-традиционалист с проблемами в постели, становится центром зла всей истории.
Тем заметнее на фоне незнакомых лиц, впрочем, выделяются уже популярные артисты - колоритнейший Виталий Кищенко, оборотень Виктория Толстоганова и, разумеется, Антон Лапенко, в игре которого нет-нет, да и проскользнет какой-нибудь из сыгранных им в собственном интернет-шоу обаятельных оболтусов (в первую очередь, конечно, - Инженер).
И, разумеется, центральная звезда фильма - Ирина Горбачева. Выбор на главную роль не просто известной, но модной актрисы понятен и вполне логичен, однако на фоне изумительных в своей органичности неизвестных лиц она поначалу смотрится все-таки недостаточно уместно.
Винить тут, впрочем, стоит скорее сценарий - конкретно персонаж Горбачевой драматургически раскрывается лишь ближе к финалу, в кульминации становясь полноправным главным героем.
Самым же важным инструментом создания "Чик" становится любовь создателей к своим персонажам. Это вообще едва ли не самый мощный ресурс для добротного кино в России (не обязательно народного). Своей цели авторы, без сомнения, добились - в начале просмотра улыбка просто не сходит с лица.
Хотя, чего греха таить, в изобретательности авторов не заподозришь при всем желании - рецептура подобного кино не изменилась со времен лирических комедий (постепенно перерастающих в трагедии) Георгия Данелии. Да и сами герои во многом напоминают его же персонажей - все ждешь, что из-за угла появится сантехник Афоня, летчик Мимино или Бузыкин из "Осеннего марафона", а вот непременно забавный эпизодический кавказец в сериале и так на месте.
Любопытно, что создание такого человеколюбивого кино в России грозит авторам последствиями - осенью прошлого года съемочную группу сериала обстрелял из охотничьего ружья пьяный местный житель (при инциденте никто не пострадал), а совсем недавно проект "Общественный уполномоченный по защите семьи" обвинил авторов "Чик" в "пропаганде ЛГБТ и феминизма. Все из-за заботы о людях.
По итогам в недостатки "Чикам" можно вменить лишь некоторую небрежность в технической и художественной подаче материала - откровенно лишние музыкальные моменты ближе к началу сильно раздражают, выбор места для разделения серий не всегда драматургически оправдан, диалогам не хватает перчинки и запоминаемости, иногда заметна искусственная растянутость (особенно учитывая, что каждая последующая серия длиннее предыдущей).
Разумеется, на общее однозначно положительное впечатление эти нюансы не повлияли - "Чики" стали отличным примером нестыдного, искреннего, талантливого и профессионального российского кино, создать которое не смогла бы ни одна кинофабрика мира.
Отличный originals для пока малоизвестной онлайн-платформы и серьезный претендент на телевизионные премии.
Последним благоволит не только качество сериала, но и его социальная направленность - о проблемах проституции в России и в русской же культуре до сих пор говорят мало (исключением остается разве что полузабытый фильм Юрия Мороза "Точка"), а сами путаны остаются не более чем обезличенными персонажами обширного русского фольклора (в самом начале "Чик" ситуация, впрочем, ровно такая же). Что странно, ведь, если разобраться, работницы секс-индустрии, как яркий пример униженных и оскорбленных современной России, - идеальные героини для актуального народного эпоса.
Вспоминается тост в самом начале первой серии, поднятый одновременно и за проституток, и за работников полиции с формулировкой: "И вас, и нас никто не любит, а жить без нас не могут".
Получается, что даже ментам в России повезло больше - их существование хотя бы не игнорируют, а многие им даже полноценно сочувствуют.
Вернемся к месту действия. Как подобает грамотной драматургии, все маски в "Чиках" по ходу истории сбрасываются, и очаровательный, легкомысленный и воздушный южный городок оказывается тем, чем является на самом деле - монструозной русской провинцией, в которой смерть все так же лихо гуляет по земле, а жизнь стоит копейки.
Решить проблему до ужаса просто - нужно уезжать, и чем быстрее, тем лучше. Не обязательно в Москву, откуда возвращаются только побитыми жизнью или вероломными мошенниками, но - уезжать. По сути, то, сменят ли главные героини место жительства, становится чуть ли не главной интригой всего сериала.
С этой перспективы хорошо заметен и посыл картины. Мораль, тянущаяся с самого начала довольно явно и даже навязчиво, ближе к концу становится куда многограннее. Разумеется, что у каждого есть право на второй шанс. Однако куда важнее то, будет ли этот шанс использован.
Финал "Чик" открытый и до ужаса поэтичный. И хоть режиссер Оганесян уже успел высказаться о невозможности продолжения, материнский сервис more.tv официального решения о втором сезоне еще не озвучил.
Повиснувшее на краю пропасти повествование явно требует продолжения, поэтому будем надеяться, что слова шоураннера - не более чем авторское кокетство.
Киношники - они же как девушки.
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