Ван Дамм и Netflix снимают кино о политических интригах с участием Украины

"Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне", - заверил Ткаченко.

Сообщается, что большая часть съемок пройдет в Киеве. Также по сюжету некоторые события будут разворачиваться во Франции. Министр также поделился фотографией вместе с Ван Даммом.