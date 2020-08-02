Ван Дамм и Netflix снимают кино о политических интригах с участием Украины

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм приступил к съемкам новой комедийной картины "Последний наемник". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на министра культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Известно, что продюсирует картину стриминговый сервис Netflix.
"Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне", - заверил Ткаченко.
Сообщается, что большая часть съемок пройдет в Киеве. Также по сюжету некоторые события будут разворачиваться во Франции. Министр также поделился фотографией вместе с Ван Даммом.
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