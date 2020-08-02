Американец скупил все билеты моментальной лотереи и выиграл 5 000 000 долларов

"У меня было предчувствие, что это случится в западной части штата", — сказал счастливый Кевин Кларк. - "Когда я зашел в последний магазин, я соскоблил билет и не мог поверить своим глазам - я выиграл 5 000 000 долларов", - вспоминает Кларк.