Вс, 2.08.2020
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Американец скупил все билеты моментальной лотереи и выиграл 5 000 000 долларов

ФОТО: Pixabay

Мужчина из Северной Каролины, в поисках последнего крупного выигрыша размером в 5 000 000 долларов моментальной лотереи Mega Cash, скупил все билеты в 40 разных магазинах и выиграл, сообщает CNN.

В поисках заветного билета Кевин Кларк за 4 часа посетил 40 магазинов. 

"У меня было предчувствие, что это случится в западной части штата", — сказал счастливый Кевин Кларк. - "Когда я зашел в последний магазин, я соскоблил билет и не мог поверить своим глазам - я выиграл 5 000 000 долларов", - вспоминает Кларк. 

Кевин выбрал единовременную выплату и, после уплаты налогов, получил 3 000 000 долларов.

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