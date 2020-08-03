Мужчина пытался настроить дворники на своей Tesla, но в итоге попал в аварию и лишился прав

Как рассказывает немецкое издание auto motor und sport, мужчина направлялся на своей Tesla Model 3 с работы домой, когда недалеко от Карлсруэ (находится на границе Франции и Германии) на него обрушились неожиданно сильные осадки.

Он включил дворники, однако они плохо справлялись с большим количеством воды, поэтому водитель попытался отрегулировать их так, чтобы они работали еще быстрее.

Очевидно, водитель электромобиля слишком увлекся дворниками, в результате чего съехал с проезжей части и зацепил несколько деревьев.

Материалы дела полиция передала в суд, который, оценив все обстоятельства ДТП, признал мужчину виновным в невнимательном вождении.

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Таким образом, в принципе, получается, что мужчина за регулировку дворников получил неожиданно суровое наказание - не считая разбитой машины, у него на месяц отобрали права, а также выписали денежный штраф в размере 200 евро.

Кому-то решение суда может показаться абсурдным, однако логика в решение суда есть. В минималистичном интерьере Tesla Model 3 большая часть функций контролируется через большой экран с тач-скрином. Там находится и установка скорости дворников, и судья решил, что тач-скрин автомобиля - такое же электронное устройство как и другие гаджеты, которые во время поездки нельзя использовать вне зависимости от цели. Оспорить решение нельзя.