Пн, 3.08.2020
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Комик Александр Долгополов признался, что ему одиноко и он думает о смерти

Александр Долгополов

ФОТО: Пресс-фото

Российский комик Александр Долгополов серьезно напугал своих поклонников. В своем Twitter-аккаунте 25-летний артист написал, что чувствует себя одиноко и думает о смерти. 

"Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете", - написал он.

Артист также добавил, что чувствует, что никому нет до него дела. Сейчас у него нет денег, чтобы получить медицинскую помощь.  

"Я не знаю, что делать. Дайте совет, пожалуйста, я до последнего откладывал сюда писать", - признался Александр. 

Сообщение Долгополова серьезно напугало его поклонников и подписчиков. В комментариях люди стали давать артисту советы и рекомендации. Пользователи сошлись во мнении, что Александру требуется врач и можно даже организовать сбор денег. Были и те, кто оставил слова поддержки и подчеркнул, что он хороший комик. 

Напомним, в интервью журналисту Юрию Дудю Долгополов рассказывал о том, что у него диагностировали биполярное расстройство. Для этого заболевания как раз-таки характерны сильные перепады настроения, при которых гипомания и активное эйфорическое состояние сменяется депрессией. 

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