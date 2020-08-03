Комик Александр Долгополов признался, что ему одиноко и он думает о смерти

Я долгое время борюсь с депрессией и в последние дни она дошла до передела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю что делать. Дайте совет пожалуйста, я до последнего откладывал сюда писать.