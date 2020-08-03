Рейтинг Forbes: 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. На первом месте Шнуров

Рейтинг доходов представителей шоу-бизнеса вышел в июльском номере журнала Forbes. Известно, что ранее для кандидатов был введен возрастной ценз. Но в этот раз возрастная планка была отменена и составлен топ-20 звезд с самыми высокими доходами. Известно, что в новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов и шоуменов.

Первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград" - его доходы Forbes оценил в 8,8 млн долларов (около 7,5 млн евро).

Его частный концерт или корпоратив может стоит 300 тысяч долларов (около 256 тысяч евро).

На пятом месте расположился король российской эстрады Филипп Киркоров. Его доход на сегодня 6,6 млн долларов (5,6 млн евро). Тут он уступил Егору Криду, у которого, по подсчетам Forbes, 6,9 млн долларов (5,8 млн евро), и он занимает второе место. На третьем месте расположился Дима Билан с 6,8 млн долларов (5,7 млн евро). Четвертое место в пятерке занимает рэпер Баста.

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Forbes считал доходы за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, в него попали и полтора месяца простоя.

Журнал подсчитал общий объем гонорарных выплат в адрес того или иного музыканта, телеведущего и юмориста с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Принимались во внимание только доходы, полученные артистами за счет использования своего таланта.

Цифры в рейтинге - это экспертная оценка, основанная на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике, рекламных контрактах и т. д.