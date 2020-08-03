Осторожно: простуда летом! Откуда она берется и что делать?

Холодные месяцы года мы традиционно считаем сезоном простуды, который начинается промозглой осенью. Однако часто простуда и вирусы подстерегают нас и тогда, когда мы к этому совсем не готовы - в теплые летние дни и даже во время нашего отдыха на курорте. Почему так происходит и что делать, чтобы этого избежать? Рассказывают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Занда Озолиня.
Семейный врач Зане Зитмане объясняет, что хотя летом простудой болеет сравнительно меньшее количество пациентов, чем в холодные месяцы года, однако и в этот период люди все-таки простужаются достаточно часто. Чаще всего этому способствуют колебания температуры воздуха, которым летом мы бываем подвержены чаще. Например, в поисках спасения от жары приятно зайти в какое-то более прохладное место (в помещение с работающим кондиционером), искупаться в холодной воде, однако именно чрезмерные колебания температуры провоцируют развитие вирусов.
Факторы риска
Врач поясняет, что простуду вызывают вирусы, распространяющиеся преимущественно воздушно-капельным путем. Летом люди меньше подвержены вирусам, потому что чаще находятся на свежем воздухе и реже - в помещении, к тому же у детей наступают летние каникулы. Однако
к появлению симптомов простуды приводят резкие колебания температуры воздуха - адаптация к новой температуре в кратчайшие сроки является большой нагрузкой для организма.
Так, например, простуда может быть вызвана пребыванием в машине или в помещениях, где работают кондиционеры, так как при этом резко охлаждается тело, а воздух становится более сухим, что приводит к высыханию слизистой оболочки дыхательных путей и повышает восприимчивость организма к различным заболеваниям.
Кроме того, и летом, и зимой простуде чаще всего подвержены дети, особенно дошкольного возраста.
Это связано с постепенным развитием и созреванием их иммунной системы.
Как избежать простуды летом?
- Желательно сократить время пребывания в том месте, на которое направлен прямой поток воздуха из кондиционера.
- Отправляясь плавать, приучайте тело к колебаниям температуры постепенно.
- Остерегайтесь пить в жару ледяные напитки.
- Соблюдайте меры по укреплению иммунитета (они круглый год одинаковы) -
спите достаточное количество времени, ешьте полезную для здоровья пищу, пейте не менее 2 литров воды в день и уделяйте время физической активности.
- Также можно постепенно закалять тело на протяжении всего сезона.
- Не следует забывать летом и о профилактическом приеме витамина D в дозах, соответствующих каждому возрасту.
Если все-таки простудился...
Когда мы болеем в холодное время года, мы стараемся потеплее одеться и укрыться... Но что делать летом? Врач объясняет, что в случае заболевания лечение обычно является симптоматическим. Обязательно нужно пить больше жидкости, желательно - воду или несладкие чаи. Если температура тела превышает 38,5 °C, рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно при повышении температуры тела пациента знобит, но
если температура не превышает 38,5 °C, сбивать ее не обязательно, потому что повышением температуры организм пытается победить болезнь.
Если жарко, то температуру можно снизить с помощью прохладных компрессов.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня подчеркивает, что в теплое время года важно не путать с простудой симптомы аллергии. Как различить эти два заболевания? Аллергия обычно длится от двух до трех месяцев, а симптомы простуды проявляются в течение не более десяти дней.
Летом одним из главных условий крепкого здоровья также является укрепление иммунитета. Это можно сделать, включив в рацион большое количество фруктов и овощей, проводя больше времени на свежем воздухе и принимая ежедневно витамин D в правильных дозах. В жаркий летний день можно порадовать себя каким-нибудь фруктовым смузи, который является отличным источником витаминов.
Следует помнить, что употребление витаминов А и С как локально (посредством нанесения на кожу), так и в виде пищевых добавок может повысить фотосенсибилизацию, то есть усилить реакцию кожи на солнечные лучи, поэтому рекомендуется дополнительно пользоваться защитными кремами с SPF 30 или 50.
Для облегчения общих симптомов, например, выделений из носа, небольшой температуры, першения в горле и кашля,
можно использовать комбинированные средства против простуды, но нужно не забывать о том, что эти медикаменты не лечат, а лишь облегчают симптомы.
Если наблюдается только боль в горле или насморк, то рекомендуются медикаменты локального применения - при боли в горле можно использовать таблетки для рассасывания или аэрозоль с антисептическим и антибактериальным действием. При неприятных симптомах в носу можно использовать (в течение 5-7 дней) аэрозоль, который уменьшает отечность и выделения из носа. Кашель как симптом летом наблюдается редко, однако если он есть, то рекомендуется пить больше жидкости и принимать какой-нибудь сироп или другое средство для смягчения кашля.
Материал подготовлен в сотрудничестве с BENU Aptieka.
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