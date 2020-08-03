Осторожно: простуда летом! Откуда она берется и что делать?

Семейный врач Зане Зитмане объясняет, что хотя летом простудой болеет сравнительно меньшее количество пациентов, чем в холодные месяцы года, однако и в этот период люди все-таки простужаются достаточно часто. Чаще всего этому способствуют колебания температуры воздуха, которым летом мы бываем подвержены чаще. Например, в поисках спасения от жары приятно зайти в какое-то более прохладное место (в помещение с работающим кондиционером), искупаться в холодной воде, однако именно чрезмерные колебания температуры провоцируют развитие вирусов.

Факторы риска

Врач поясняет, что простуду вызывают вирусы, распространяющиеся преимущественно воздушно-капельным путем. Летом люди меньше подвержены вирусам, потому что чаще находятся на свежем воздухе и реже - в помещении, к тому же у детей наступают летние каникулы. Однако

к появлению симптомов простуды приводят резкие колебания температуры воздуха - адаптация к новой температуре в кратчайшие сроки является большой нагрузкой для организма.

Так, например, простуда может быть вызвана пребыванием в машине или в помещениях, где работают кондиционеры, так как при этом резко охлаждается тело, а воздух становится более сухим, что приводит к высыханию слизистой оболочки дыхательных путей и повышает восприимчивость организма к различным заболеваниям.

Кроме того, и летом, и зимой простуде чаще всего подвержены дети, особенно дошкольного возраста.

Это связано с постепенным развитием и созреванием их иммунной системы.

Как избежать простуды летом?

Желательно сократить время пребывания в том месте, на которое направлен прямой поток воздуха из кондиционера.

Отправляясь плавать, приучайте тело к колебаниям температуры постепенно.

Остерегайтесь пить в жару ледяные напитки.

Соблюдайте меры по укреплению иммунитета (они круглый год одинаковы) -

спите достаточное количество времени, ешьте полезную для здоровья пищу, пейте не менее 2 литров воды в день и уделяйте время физической активности.

Также можно постепенно закалять тело на протяжении всего сезона.

Не следует забывать летом и о профилактическом приеме витамина D в дозах, соответствующих каждому возрасту.

Если все-таки простудился...

Когда мы болеем в холодное время года, мы стараемся потеплее одеться и укрыться... Но что делать летом? Врач объясняет, что в случае заболевания лечение обычно является симптоматическим. Обязательно нужно пить больше жидкости, желательно - воду или несладкие чаи. Если температура тела превышает 38,5 °C, рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно при повышении температуры тела пациента знобит, но

если температура не превышает 38,5 °C, сбивать ее не обязательно, потому что повышением температуры организм пытается победить болезнь.

Если жарко, то температуру можно снизить с помощью прохладных компрессов.

Совет фармацевта