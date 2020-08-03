Концерт Стинга в Риге отменен. Известен порядок возврата билетов

Из-за ограничений, установленных из-за распространения коронавируса Covid-19, отменен концерт британского музыканта Стинга в "Арена Рига", запланированный на 2 октября этого года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Организаторы отметили, что концерт перенести невозможно.
У тех, кто приобрел билеты будет возможность обменять билет на 125% от стоимости билета на любое другое мероприятие, организованное Positivus Festivāla koncerti или BDG concerts, билет на фестиваль Positivus'21 или вернуть их и получить деньги. Список запланированных концертов доступен на "www.fbi.lv".
Заявки на возврат и обмен билетов можно отправлять до 31 декабря.
Чтобы обменять билеты на любой другой концерт или билет на фестиваль "Positivus'21", вам необходимо заполнить форму заявки и отправить ее на "info@bdg.lv" с прикрепленными билетами.
Деньги, уплаченные за билеты, по запросу будут возвращены в виде перевода с 1 сентября, после заполнения формы с заявкой.
Напомним, что Стинг уже выступал в Латвии несколько раз.
Галерея: концерт Стинга в Риге
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