Концерт Стинга в Риге отменен. Известен порядок возврата билетов

Организаторы отметили, что концерт перенести невозможно.

У тех, кто приобрел билеты будет возможность обменять билет на 125% от стоимости билета на любое другое мероприятие, организованное Positivus Festivāla koncerti или BDG concerts, билет на фестиваль Positivus'21 или вернуть их и получить деньги. Список запланированных концертов доступен на "www.fbi.lv".

Заявки на возврат и обмен билетов можно отправлять до 31 декабря.

Чтобы обменять билеты на любой другой концерт или билет на фестиваль "Positivus'21", вам необходимо заполнить форму заявки и отправить ее на "info@bdg.lv" с прикрепленными билетами.

Деньги, уплаченные за билеты, по запросу будут возвращены в виде перевода с 1 сентября, после заполнения формы с заявкой.

Напомним, что Стинг уже выступал в Латвии несколько раз.

Галерея: концерт Стинга в Риге