Дрон вместо мамы: в Израиле военные с помощью секретного беспилотника спасли птенца грифа

Рейтинги этого реалити-шоу по драматичности и накалу страстей побили все рекорды. Птенец, за которым внимательно следил весь Израиль, спустя 136 дней пусть осторожно и будто сомневаясь в успехе - всё же расправляет крылья, отталкивается от земли и взлетает.

Драматичная история этого пернатого достойна сценария голливудского фильма. Малыш остался без мамы - она трагически погибла, зацепившись за высоковольтный кабель электропередачи. Выжить в одиночку вылупившийся птенец грифа бы не смог. Трагедия тронула сердца сотрудников проекта "Птицы-хищники в прямом эфире" - реалити-шоу, которое следит за жизнью краснокнижных израильских пернатых. Наблюдали издалека, чтобы не напугать. И выяснили, что все тяготы легли на плечи отца семейства - он старался, как мог, прокормить малыша, но в одиночку было тяжело.

Тогда зоозащитники попросили помощи военных - в небо запустили специальный секретный дрон. Только так можно было подлететь к грифам на безопасное расстояние.

Беспилотник сыграл роль мамы - прилетал каждые два-три дня и сбрасывал птенцу белковую пищу. Отец против такой помощи не выступал и железной птице не мешал, впрочем внимательно наблюдал за каждым движением коптера.

"Это удивительный случай, и мы довольны результатом. Нам удалось заменить птенцу утраченную мать и помочь его отцу выкормить наследника. Теперь он наконец совершил первый полёт, но наша помощь на этом не заканчивается. Птица ещё только учится летать и нуждается в корме и поддержке", - заявил Гилад Фридман, руководитель проекта.

История со счастливым концом внушает оптимизм не только любителям хэппи эндов, но и зоологам. В последние годы популяция грифов на Ближнем Востоке существенно сократилась. Представители этого вида находятся на грани вымирания. Поэтому спасение одной особи - пусть и такое экстравагантное - существенный вклад в сохранение окружающей среды.