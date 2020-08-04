Вт, 4.08.2020
Вероятно, нас ждёт уже очередной тайм по этому делу - мы будем обжаловать нынешнее решение. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова

Рита Дакота заразилась коронавирусом

Рита Dакота

ФОТО: Пресс-фото

Популярная певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка разместила результаты теста и указала, что положительный результат был показан только с третьего раза.

"Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!", - написала она. 

Рита отметила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит. 

"Чувствую себя сносно. Из бесючего - нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома", - успокоила артистка поклонников. 

Напомним, что ранее Covid-19 переболел ее бывший супруг Влад Соколовский, а 26 июля стало известно, что рэпер Элджей и его жена блогер Настя Ивлеева заразились коронавирусом.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ