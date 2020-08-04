Рита Дакота заразилась коронавирусом

Артистка разместила результаты теста и указала, что положительный результат был показан только с третьего раза.

"Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!", - написала она.

Рита отметила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит.

"Чувствую себя сносно. Из бесючего - нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома", - успокоила артистка поклонников.

Напомним, что ранее Covid-19 переболел ее бывший супруг Влад Соколовский, а 26 июля стало известно, что рэпер Элджей и его жена блогер Настя Ивлеева заразились коронавирусом.