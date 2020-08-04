"Молочные зубы" - это история первой любви, в которой сверкают самые яркие звезды Голливуда

"Глоток свежего воздуха для мира кино", - так журнал Variety охарактеризовал фильм австралийки Шеннон Мерфи "Молочные зубы" после премьеры на Венецианском кинофестивале-2019.

Режиссер сериала "Убивая Еву" (Killing Eve), удостоенного "Золотого глобуса", предлагает подуставшим от приторных мелодрам зрителям необычный взгляд на первую любовь.

Звезды возвращаются

К юной героине Миле первая любовь пришла в самых неподходящих обстоятельствах. Она неизлечимо больна, а ее первый парень тот еще фрукт - мелкий торговец наркотиками. Ради любимой дочери родители Милы готовы перешагнуть все грани "правильного" воспитания, а сама героиня фильма с головой отдается безумным чувствам.

Балансирующий на грани комедии и трагедии австралийский фильм ломает все правила и запоминается невероятно красивыми моментами, порой длящимися дольше жизни. Мы все здесь временно – вот какую мысль доносит до зрителей режиссер Шеннон Мерфи. А помогает ей в этом невероятно убедительная в главной роли молодая голливудская звезда Элайза Сканлен, известная по фильму "Маленькие женщины".

Элайзу, в возрасте 21 года уже сиявшую вместе с Эми Адамс в сериале HBO "Острые предметы", многие называют одной из наиболее востребованных юных киноактрис. Роль отца Миллы играет австралийский актер Бен Мендельсон, прославившийся фильмами "Звездные войны" и "Капитан Марвел". Роль матери была доверена актрисе Эсси Дэвис, которую многие помнят по фильму ужасов "Бабадук" (2014) и сериалу "Игра престолов". В роли возлюбленного Милы блещет Тоби Уоллес, удостоившийся за роль в "Молочных зубах" премии Марчелло Мастрояни как лучший молодой актер на Венецианском кинофестивале-2019. Его игру можно также увидеть в сериале Netflix "Общество".

ФОТО: Пресс-фото

Нетипичная семейка

После премьеры на Венецианском кинофестивале-2019 критики хвалили фильм за небанальную трактовку и первой любви, и семейных отношений. В основу сценария "Молочных зубов" легла театральная пьеса, в которой персонажам родителей Милы - психиатру Генри и бывшей пианистке Анне - уделено много внимания. Совсем не похожие на обычных родителей, они приглашают Мозеса, которым одержима их дочь, жить вместе. "Я не могу себе представить худшего воспитания!", - Анна жалуется мужу в фильме.

По мнению The New York Times, сыгравшие роли родителей Дэвис и Мендельсон, отлично иллюстрируют идею "семейной жизни вместе и в печали, и в радости". По мнению критика Шейлы О'Мэлли, "фильм избегает всяческих клише" в семейных вопросах. Режиссер Шеннон Мерфи и сценарист Рита Калнеяс стремились показать неординарные отношения между подростками и родителями, полные абсурдности и любви без сантиментов.

Насладиться пьянящей как теплый летний вечер историей первой любви можно с 7 августа в кинотеатрах Латвии.