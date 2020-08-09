Роман Прилучного сразу с тремя актрисами, развод Пугачевой и новая семья Исхакова?
Ни одна неделе в мире шоу-бизнеса не может пройти спокойно. Так было и в этот раз. Конечно, многочисленные слухи вновь коснулись личной жизни Павла Прилучного. СМИ также вспомнили про Дмитрия Исхакова, развод с котором подтвердила Полина Гагарина, но самое удивительное, что появились слухи о разводе Аллы Пугачевой! Обсудим это в еженедельной рубрике RUS TVNET "Звездные страсти".
Страсти по Прилучному
Хотелось на этой неделе не вспоминать про Павла и Агату. К примеру, для разнообразия что-то написать про Глюкозу или Алсу, но нет. СМИ настолько громко прокричали, что Прилучный изменял жене не только с одной женщиной. Грех было об этом то не рассказать.
"Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами", "Любовный квадрат: Павел Прилучный встречался сразу с тремя актрисами?", "Павел Прилучный больше года изменял Агате Муцениеце с двумя актрисами", - подобные заголовки на этой неделе активно заполонили Сеть.
Речь шла о периоде, пока Павел все еще был женат на Агате.
Журналисты утверждают, что актер встречался сразу двумя другими артистками - Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Как вы думаете, откуда у СМИ такая информация? Та-дам!
Об этом порталу "Комсомольская правда" рассказал сердобольная и всезнающая соседка Павла по поселку.
Я, конечно, в очередной раз могу удивляться прозорливости данного анонима. То, что люди являются мастерами по части психологии, обладателями орлиного зрения и сверхчувствительных ушей, так еще и вот это.
Ей богу, если будут формировать новую команду супер-героев, то вот эту соседку обязательно надо взять в состав!
У меня возникает вполне логичный вопрос: а почему только две любовницы? Мне Павел кажется таким мачо и альфа-самцом, что он мог бы себе позволить целых пять. А зачем мелочиться?
Думаю, что в ближайшем будущем мы можем ожидать статьи о том, как нынешняя возлюбленна Павла промотала все его состояние. дорогие читатели, обещаю, если мы что-то подобное увидим, то обязательно с вами обсудим!
Напомним, ни Прилучный, ни Карпович свои отношения не комментируют.
Только не Алла с Максимом!
"Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."", "Галкин и Пугачева разводятся? Комик прокомментировал проблемы в браке", "Алла Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным", - в начале недели эти заголовки появились на многочисленных порталах.
Мы уверены, что большинство почтенных поклонниц этой пары побежали за успокоительным и корвалолом, ведь распад этой пары, для фанатов будет настоящей трагедии. Тут забудешь все и вся, возможно, даже коронавирус покажется безопасным.
Впрочем, журналисты радио "Говорит Москва" добились короткого разговора с Галкиным. Тот сказал: "Делать мне нечего". И то правда!
В одном из своих интервью Максим шутил на эту тему, что когда рейтинги новостных порталов падают, то они обязательно придумывают новости с именем Аллы. К примеру, что она больна, либо, что звезды разводятся. Вероятно, в этом есть доля правды.
Согласны? Или вы верите, что Максим и Алла разведутся?
У супруга Гагариной была вторая семья?
Еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить. Издание Super.ru сообщило (и даже разместило фото), что бывший супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков замечен в компании с таинственной незнакомкой.
Ну даже если у него есть женщины, в этом ничего такого нет, но... Пикантности добавляет тот факт, что у дамы есть маленький ребенок.
СМИ мгновенно сделали Дмитрия возможным отцом малыша. Не, ну а чем черт не шутит? Эх, жаль там нет такой соседки, как у Прилучного. Мы бы тогда точно все знали. Вплоть до сказанных фраз.
"Долго не тосковал? Дмитрий Исхаков нашел новую избранницу после разрыва с Полиной Гагариной", "Новой любовью Дмитрия Исхакова оказалась успешная и разносторонняя миллионерша-бизнесвумен", "Экс-супруга Полины Гагариной заметили с девушкой и ребенком", ""Мазерати" мужа Гагариной оказалось зарегистрированным на его новую подругу", - эти и прочие статьи заполонили интернет.
Super.ru сообщили, что Исхакова недавно заметили в одном из московских парков с эффектной блондинкой. У девушки была с коляской для младенцем.
А потом Дмитрий указал, что делал фотосессию в стиле ню. Некоторые СМИ выяснил, что на снимке и в парке - была одна и та же девушка.
Журналисты узнали, что ее зовут Екатерина, и она занимается банковским делом. Ходят слухи, что и роскошная машина, на которой сейчас ездит Дмитрий, тоже зарегистрирована на Екатерину.
Желтые порталы указывают, что Екатерина родила малыша в прошлом году, но отношения с избранником у нее не сложились, поэтому она воспитывает ребенка одна.
Кстати, Исхаков все-таки отреагировал на слухи. Он убежден, что личную жизнь ему сейчас будет построить довольно сложно, ведь журналисты буквально ходят за ним по пятам.
Машину у Дмитрия правда роскошная. Интересно, фотосессиями заработал или это подарок?
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