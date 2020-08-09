Роман Прилучного сразу с тремя актрисами, развод Пугачевой и новая семья Исхакова?

Страсти по Прилучному

Хотелось на этой неделе не вспоминать про Павла и Агату. К примеру, для разнообразия что-то написать про Глюкозу или Алсу, но нет. СМИ настолько громко прокричали, что Прилучный изменял жене не только с одной женщиной. Грех было об этом то не рассказать.

"Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами", "Любовный квадрат: Павел Прилучный встречался сразу с тремя актрисами?", "Павел Прилучный больше года изменял Агате Муцениеце с двумя актрисами", - подобные заголовки на этой неделе активно заполонили Сеть.

Речь шла о периоде, пока Павел все еще был женат на Агате.

Журналисты утверждают, что актер встречался сразу двумя другими артистками - Мирославой Карпович и Юлией Франц.

Как вы думаете, откуда у СМИ такая информация? Та-дам!

Об этом порталу "Комсомольская правда" рассказал сердобольная и всезнающая соседка Павла по поселку.

Я, конечно, в очередной раз могу удивляться прозорливости данного анонима. То, что люди являются мастерами по части психологии, обладателями орлиного зрения и сверхчувствительных ушей, так еще и вот это.

Ей богу, если будут формировать новую команду супер-героев, то вот эту соседку обязательно надо взять в состав!

У меня возникает вполне логичный вопрос: а почему только две любовницы? Мне Павел кажется таким мачо и альфа-самцом, что он мог бы себе позволить целых пять. А зачем мелочиться?

Думаю, что в ближайшем будущем мы можем ожидать статьи о том, как нынешняя возлюбленна Павла промотала все его состояние. дорогие читатели, обещаю, если мы что-то подобное увидим, то обязательно с вами обсудим!

Напомним, ни Прилучный, ни Карпович свои отношения не комментируют.

Только не Алла с Максимом!

"Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."", "Галкин и Пугачева разводятся? Комик прокомментировал проблемы в браке", "Алла Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным", - в начале недели эти заголовки появились на многочисленных порталах.

Мы уверены, что большинство почтенных поклонниц этой пары побежали за успокоительным и корвалолом, ведь распад этой пары, для фанатов будет настоящей трагедии. Тут забудешь все и вся, возможно, даже коронавирус покажется безопасным.

Впрочем, журналисты радио "Говорит Москва" добились короткого разговора с Галкиным. Тот сказал: "Делать мне нечего". И то правда!

В одном из своих интервью Максим шутил на эту тему, что когда рейтинги новостных порталов падают, то они обязательно придумывают новости с именем Аллы. К примеру, что она больна, либо, что звезды разводятся. Вероятно, в этом есть доля правды.