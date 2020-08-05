"Мы прошли через ад на съемках пилота". Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики"

Актриса отметила, что в успех сериала "Чики" сначала никто не верил. Ирине Горбачевой и творческой команде пришлось вложить собственные средства в создание проекта.

Именно после того, как Горбачева заинтересовалась идеей сериала Эдуарда Оганесяна проект сдвинулся с места. При этом у творческой группы не было средств для создания пилота.

"Когда стало понятно, что денег на пилот никто не даст, мы решили создавать его на собственные средства. Пилот стоил примерно три миллиона, и тогда казалось, что создать серию за эту сумму просто невозможно. Пилот сериала создавался в аду. Так получилось, что нам пришлось буквально заставлять часть группы работать. Мы боролись, чтобы ничего не развалилось", — рассказала Горбачева.

После съемок пилота создатели сериала занялись его продвижением.

"Мы обошли все онлайн-платформы. В каждом офисе был хотя бы один человек, которому нравилась идея, но он не мог продавить остальных", — отметила Ирина.

В результате команда нашла площадку для сотрудничества. В процессе работы возникали и другие сложности. Например, продюсеры решили заменить двух главных актрис. Был даже организован кастинг, но Горбачева потребовала оставить актрис в сериале.

"Это было так противно, когда нам предлагали своих протеже, просили к ним присмотреться. И это после того как мы сработались, прошли через ад на съемках пилота. В какой-то момент я сказала: либо все девочки остаются на своих местах, либо я ухожу. Это сработало", — рассказала Ирина.

Уже сейчас понятно, что создатели не прогадали - о сериале говорят практически везде, а рейтинг в "Кинопоиске" составляет завидные 7,9 балла на основе более чем 12 тысяч оценок. Разумеется, их тут же завалили предложениями о сотрудничестве, но режиссер Эдуард Оганесян заявил, что второго сезона не будет.

Ирина Горбачева также считает, что проект не нужно продолжать, ведь у истории было логичное завершение.

Сейчас, после выхода сериала "Чики", актриса уверенна, что все трудности были не напрасны. Она надеется, что в дальнейшем талантливым людям будет легче воплощать свои идеи и создавать стоящие проекты.

Напомним, что российский сериал "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли вышел на онлайн-платформе more.tv. Сериал успел обзавестись скандальной славой, а критики уже назвали его одним из главных событий в российском кино текущего года.