Любовница погибшего рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях с ним

Любовница погибшего украинского рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко) рассказала об отношениях с ним, сообщает Lenta.ru.
Девушка отметила, что познакомилась с Александром Юшко в 2014 году. Однако общаться они начали только в 2017-м. В то время Картрайт уже был женат. По ее словам, они начали встречаться тайно.
Вскоре жена рэпера Марина Кохал узнала о том, что у него появилась любовница. У нее начались нервные срывы. По словам девушки, рэпер собирался развестись с женой.
Жена рэпера Марина Кохал всячески терроризировала любовницу. Она заявляла, что Картрайт сумасшедший, лунатик и алкоголик.
Девушка сообщила, что последний раз они с Юшко виделись в марте, а затем она уехала в другой город. Они продолжали переписываться. 27 июля она написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришло сообщение: "Какие предложения?". Девушка заподозрила, что за рэпера отвечает его жена, и прекратила переписку. Она рассказала, что о смерти Энди Картрайта узнала из СМИ.
Напомним, 29 июля вечером в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко). Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.
Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.
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