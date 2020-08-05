Любовница погибшего рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях с ним

Девушка отметила, что познакомилась с Александром Юшко в 2014 году. Однако общаться они начали только в 2017-м. В то время Картрайт уже был женат. По ее словам, они начали встречаться тайно.

Вскоре жена рэпера Марина Кохал узнала о том, что у него появилась любовница. У нее начались нервные срывы. По словам девушки, рэпер собирался развестись с женой.

Жена рэпера Марина Кохал всячески терроризировала любовницу. Она заявляла, что Картрайт сумасшедший, лунатик и алкоголик.

Девушка сообщила, что последний раз они с Юшко виделись в марте, а затем она уехала в другой город. Они продолжали переписываться. 27 июля она написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришло сообщение: "Какие предложения?". Девушка заподозрила, что за рэпера отвечает его жена, и прекратила переписку. Она рассказала, что о смерти Энди Картрайта узнала из СМИ.

Напомним, 29 июля вечером в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко). Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.