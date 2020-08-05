Сколько черники надо съедать в сезон и почему?

Полезные свойства черники

1. Богата витаминами. В чернике много ценных для организма веществ. Она содержит витамины C, E, K, каротины, пектины, органические кислоты, витамины группы B, а также флавоноиды, железо, цинк, калий, марганец и клетчатку.

2. Лекарственное сырье из сушеных ягод используют при проблемах с пищеварением - оно улучшает пищеварение, а также применяется при поносе.

3. Черника обладает антиоксидантными свойствами, а экстракт из нее помогает поддерживать нормальное зрение.

Эта ягода особенно рекомендуется тем, кто много работает на компьютере, водит машину, смотрит телевизор или много читает.

4. Присутствующие в составе черники антиоксиданты защищают нервные клетки от нежелательного раздражения и помогают нейтрализовать хронические воспаления. Как известно, воспаление значительно ускоряет старение организма.

5. Ягоды помогают укрепить иммунитет и память, а также используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Благодаря ее приятному вкусу, чернику можно широко использовать в кулинарии - как в легких летних блюдах и напитках, так и в заготовках, предназначенных для хранения зимой. В повседневной жизни ягоды станут отличным дополнением к кашам, различным десертам, полезным коктейлям и смузи.

7. Лекарственное сырье из листьев черники снижает уровень глюкозы в крови, его включают в состав чая от диабета, а из листьев готовят отвар. Кроме того, лекарственное сырье из листьев обладает противовоспалительным действием. Часто для лекарственного сырья используют и ягоды, и листья черники.

8. В народной медицине отвар из ягод и листьев черники также применяется наружно - для полоскания рта и горла, при воспалении десен и в виде компрессов при кожных заболеваниях.

Галерея: Черника, лисички и малина на Рижском центральном рынке

Стакан черники в день

"В сравнении с черникой, выращенной в домашних условиях, лесная черника содержит больше антиоксидантов, тем не менее садовая черника тоже обладает целым рядом полезных для здоровья свойств", - поясняет фармацевт Илзе Приедниеце. Специалист также напоминает, что

в течение сезона рекомендуется съедать около одного стакана черники в день, что является особенно хорошей пищевой добавкой для спортсменов.

Черника широко применяется в пищевых добавках - не только входит в их состав, но и выступает в качестве натурального ароматизатора, улучшая вкус и цвет продукта.

Экстракт черники доступен в концентрированном виде в капсулах, а также, наряду с витаминами, рыбьим жиром и другими растительными экстрактами, часто входит в состав комплексных препаратов для улучшения здоровья глаз, которые выпускаются в виде таблеток, капсул или жевательных пастилок. Кроме того, экстракт черники можно также найти в увлажняющих глазных каплях.