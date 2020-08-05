Ольга Бузова, Регина Тодоренко и Влад Соколовский стали участниками шоу "Ледниковый период"

Первый канал официально подтвердил участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в новом сезоне. Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Соколовский также подтвердили свое участие в шоу.
Первый канал подтвердил участие Ольги Бузовой в новом сезоне шоу "Ледниковый период" в аккаунте-Instagram.
"В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к @buzova86 и @dmitry_solovyev 😉 ⠀ Желаем Ольге и Дмитрию продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте!" - сообщили организаторы шоу.
Ее партнером станет фигурист Дмитрий Соловьев.
Всем привет! ⠀ Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период»🎉🎉🎉 ⠀ Нам писали, спрашивали - и вот, спустя столько лет, мы снова с вами! ⠀ В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к @buzova86 и @dmitry_solovyev 😉 ⠀ Желаем Ольге и Дмитрию продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте! #ледниковыйпериод #первыйканал
Свое участие в шоу "Ледниковый период" подтвердили также Регина Тодоренко и Влад Соколовский. Об этом звезды сообщили в своих аккаунтах-Instagram. Известно, что партнером Регины Тодоренко будет Роман Костомаров.
"Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя Олимпийского чемпиона и удариться головой о лед", - поделилась впечатлениями от тренировок Регина Тодоренко.
#ледниковыйпериод LET’S GO!!! Спешу обрадовать вас и немного удивить! Вот и один из моих предстоящих проектов, к которому я тщательно готовлюсь! Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя Олимпийского чемпиона и удариться головой о лед 🧊🙈😆. Надеюсь, дальше будет полегче😃Дожить бы до начала проекта. Узнали, кто будет моим партнером? Пишите имя в комментах. После «стоп 🛑» я рандомно определю победителя, который получит от меня толстовку) ❤️ Video/DOP - @Dmitry_vingurskiy ❤️
"По всем СМИ пронеслась новость об участниках нового сезона шоу Ледниковый Период) Я в их числе и официально подтверждаю эту информацию!" - написал Влад Соколовский.
Я участвую в шоу на Первом Канале) ⠀ По всем сми пронеслась новость об участниках нового сезона шоу Ледниковый Период) Я в их числе и официально подтверждаю эту информацию! ⠀ Я стоял на коньках буквально пару раз в своей жизни, ну и, было дело, катался совсем в детсве на роликах) Помогает ли мне это? НЕТ😂🤦🏼♂️ На первой тренировке я чувствовал себя младенцем пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа!!! Очень старался, пыхтел, но не достал...😂 ⠀ Я восхищён физическими возможностями чемпионов и теперь хоть немного понимаю, какие усилия нужно прилагать, чтобы достичь результата! Теперь я иногда буду показывать вам наш подготовительный процесс и если вам интересно, то сделаю видео) ⠀ В любых преодолениях очень важна поддержка, так что я очень на неё надеюсь🙌🏽🤍 Будем осваивать новую стихию все вместе! ⠀ P. S. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я планирую увидеться и услышаться... с вами в 20х числах этого месяца! ВСЕХ ОБНЯЛ) ⠀ #владсоколовский #ледниковыйпериод #первыйканал #телешоу #реалитишоу #лед #фигурноекатание #новость #спорт
"Ледниковый период" - это спортивно-развлекательное шоу, которое впервые вышло на Первом канале в 2007 году.
Стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах на Первом канале проходило шоу "Ледниковый период. Дети", участниками которого были совсем юные фигуристы.
Проект со звездами последний раз проводился в 2016 году.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!