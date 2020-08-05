Ольга Бузова, Регина Тодоренко и Влад Соколовский стали участниками шоу "Ледниковый период"

Я участвую в шоу на Первом Канале) ⠀ По всем сми пронеслась новость об участниках нового сезона шоу Ледниковый Период) Я в их числе и официально подтверждаю эту информацию! ⠀ Я стоял на коньках буквально пару раз в своей жизни, ну и, было дело, катался совсем в детсве на роликах) Помогает ли мне это? НЕТ😂🤦🏼‍♂️ На первой тренировке я чувствовал себя младенцем пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа!!! Очень старался, пыхтел, но не достал...😂 ⠀ Я восхищён физическими возможностями чемпионов и теперь хоть немного понимаю, какие усилия нужно прилагать, чтобы достичь результата! Теперь я иногда буду показывать вам наш подготовительный процесс и если вам интересно, то сделаю видео) ⠀ В любых преодолениях очень важна поддержка, так что я очень на неё надеюсь🙌🏽🤍 Будем осваивать новую стихию все вместе! ⠀ P. S. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я планирую увидеться и услышаться... с вами в 20х числах этого месяца! ВСЕХ ОБНЯЛ) ⠀ #владсоколовский #ледниковыйпериод #первыйканал #телешоу #реалитишоу #лед #фигурноекатание #новость #спорт

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Aug 4, 2020 at 4:10am PDT