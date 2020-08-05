В сети появился трейлер к фильму "Гарри Поттер и Смертельное оружие"

На Youtube канале проекта Harry Potter With Guns ("Гарри Поттер и пушки") появился обновленный трейлер к первому фильму "Гарри Поттер и философский камень". Все сцены с использованием магии и волшебных палочек в нем заменили на сцены с оружием.

Теперь Гермиона Грейнджер управляет пером с помощью выстрелов из автомата, а игроки в квиддич стреляют друг в друга из обрезов. Фрагменты этой версии фильма выложили на Youtube.

Авторы канала относят свою работу к направлению постмодернизма. Они отмечают, что работали над "Гарри Поттером с пушками" пять лет.

На сайте проекта есть полная (нелегальная) версия фильма.

Авторы проекта хотят обратить внимание на проблему романтизации огнестрельного оружия в голливудских фильмах. Создатели канала предупреждают о возможных последствиях его использования.