Samsung представила новую серию Galaxy Note20

В среду, 5 августа, Samsung Electronics представила новый набор мобильных устройств. Компания Samsung представила самые мощные на сегодняшний день смартфоны: Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, универсальные планшеты Tablet S7 и S7+, премиальные смарт-часы Galaxy Watch3, беспроводную гарнитуру Galaxy Buds Live и складной смартфон Galaxy Z Fold2 нового поколения, сообщили RUS TVNET в компаними.
"Подключенные и интегрированные устройства важны как никогда. В меняющейся среде, где важна информация, люди во всем мире полагаются на технологии и скорость, которую они предоставляют", - рассказывает Юрий Бушмакс, руководитель отдела информационных и мобильных технологий Samsung в странах Балтии. "Технологии должны упрощать жизнь, а не усложнять ее, поэтому мы представили пять новых совместимых интеллектуальных устройств. Вместе они являются частью экосистемы Galaxy и работают безупречно".
Galaxy Note20 — самая мощная серия смартфонов Samsung на сегодняшний день
Существует две версии этой серии: Galaxy Note20 Ultra, который более адаптирован для тех, кто использует телефон в качестве помощника на работе для максимальной производительности и скорости, и Galaxy Note20, который подходит для тех, кто не только работает с телефоном ежедневно, но и использует его для отдыха, особенно для видеоигр.
Телефоны серии Galaxy Note20 оснащены самым быстрым на сегодняшний день процессором. Эти устройства предлагают передовые технологии и лучшее в своем классе удобство использования мобильных телефонов без изменения дизайна серии Note. Впервые Galaxy Note20 Series Note20 Ultra предлагает экран Dynamic AMOLED 2X с переменной частотой обновления.
Например, если пользователь смотрит фильм, экран будет настраиваться на частоту обновления 34–60 Гц, а во время видеоигры — 120 Гц, обеспечивая яркое изображение с высоким разрешением. В телефоне большой аккумулятор, поэтому его не нужно заряжать часто и долго — телефон заряжается от 0% до 50% за 30 минут.
Смартфон как компьютер
Серия Galaxy Note20 позволяет быстро и легко выполнять рабочие задачи в любом месте и в любое время. С 2011 года стилус Galaxy Note S Pen и Samsung Notes были разработаны для имитации рукописного ввода путем замены бумаги экраном смартфона и замены канцелярских принадлежностей цифровым стилусом. Эти ключевые функции Note были улучшены в новой серии Galaxy Note20, а также представлены в планшетах Tab S7 и Tab S7+. Тесное сотрудничество с давним партнером Samsung, Microsoft, также обеспечивает беспрепятственное подключение к ПК с Windows.
Улучшенный стилус S Pen: Любимый стилус S Pen для постоянных пользователей Note предлагает делать заметки всякий раз, когда приходит вдохновение, обеспечивая еще большую точность касания. Новый стилус S Pen включает пять новых жестов или воздушных команд, которые упрощают и ускоряют дистанционное управление телефоном с помощью движений руки.
Samsung Notes: Чтобы помочь в создании, редактировании и публикации заметки на смартфоне, планшете или компьютере, Samsung Notes предлагает функции автоматического сохранения и синхронизации, а также превращение беспорядочного почерка в удобочитаемую форму. Вы можете легко и быстро делать заметки, редактировать PDF-файлы или презентации Microsoft PowerPoint в машине или в дороге.
Работает грамотно за счет интеграции нескольких устройств: Новые смартфоны можно подключать к компьютеру с помощью функции Link To Windows2. По умолчанию телефон автоматически подключается к компьютеру, что дает легкий доступ к его приложениям, таким как фотогалерея или напоминания. Все заметки доступны и видны в нескольких приложениях, синхронизируя Samsung Notes с Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, To Do и Teams.
Видеоигры беспрецедентного качества
В настоящее время телефоны серии Galaxy Note20 в сотрудничестве с Microsoft предлагают лучшие доступные виртуальные игры для мобильных устройств с точки зрения качества и разрешения. Компания Samsung значительно увеличила производительность, возможности подключения, размер экрана и качество смартфона. Эта серия также включает инструменты профессионального уровня для фотосъемки и создания кинематографических видеороликов, а также расширенные возможности многозадачности.
Видеоигры в серии Galaxy Note20: Видеоигры оснащены чрезвычайно быстрой технологией 5G с малой задержкой и соединением Wi-Fi 6. Большой экран телефона и самый быстрый процессор, доступный на сегодняшний день в серии Galaxy, превращают Galaxy Note20 в карманное игровое устройство, которое можно брать с собой в любое время и играть где угодно.
Профессиональная сьемка видео с телефона: камера Galaxy Note20 Series 8K с форматом изображения 21:9 и 24 кадра позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду Вы можете снимать видео, достойное кинотеатра. Новый лазерный датчик автофокусировки обеспечивает точную фокусировку, а объективы Pro и улучшенное приближение позволяют получать чрезвычайно четкие детали изображения. С беспроводной гарнитурой Galaxy Buds Live Вы можете записывать кристально чистый звук независимо от уровня шума на фоне.
Большой экран с улучшенным Samsung DeX: впервые Вы можете подключать устройства серии Galaxy Note20 к Smart TV без проводов с помощью Samsung DeX. Это позволяет Вам управлять двумя экранами одновременно, Galaxy Note20 и экраном телевизора, поэтому Вы можете делиться другим контентом, доступным на Вашем телефоне, во время игры или отправки текстовых сообщений.
Функциональная экосистема Galaxy
Новый смартфон в сочетании с другими аксессуарами Samsung Galaxy, Galaxy Tab S7 и Tab S7+, Galaxy Watch3 или Galaxy Buds Live, предоставляет еще больше возможностей и делает повседневную работу более организованной, быстрой и продуктивной.
Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+
Galaxy Tab S7 и Tab S7+ — это универсальные 11- и 12,4-дюймовые планшеты различных размеров, которые обладают теми же функциями, что и компьютер, но их легче носить с собой и удобнее использовать. Как и новые телефоны серии Galaxy Note, планшеты оснащены новейшим процессором, клавиатурой, обновленным стилусом S Pen и Samsung Notes.
Смарт-часы Galaxy Watch3
Galaxy Watch3 — это визуально привлекательные и удобные смарт-часы премиум-класса, отслеживающие физическую активность, сон и самочувствие пользователя. В случае падения или другого несчастного случая действует функция обнаружения падения, которая автоматически отправляет экстренное сообщение контактам в чрезвычайных ситуациях.
Беспроводные наушники Galaxy Buds Live
Samsung Galaxy Buds Live — это стильная, удобная и эргономичная беспроводная гарнитура с 12-миллиметровым динамиком и басовой системой для яркого и насыщенного звука. Galaxy Buds Live поставляется с тремя микрофонами и устройством распознавания голоса, а также с функцией активного шумоподавления, которая подавляет окружающий шум.
Складной смартфон Galaxy Z Fold2
Судя по отзывам пользователей о складных смартфонах, смартфон Galaxy Z Fold2 нового поколения был усовершенствован за счет ряда обновлений и улучшенных функций. Galaxy Z Fold2 поставляется с двумя экранами Infinity-O — экран-крышка с диагональю 6,2 дюйма, а основной экран — 7,6 дюйма.
Серии Galaxy Note20 и Tab S7 будут доступны в странах Балтии с 21 августа этого года. Предварительная продажа Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7 и S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live доступна прямо сейчас у операторов мобильной связи или через Интернет на сайте samsung.com. Смартфоны Galaxy Note20 будут доступны в мистическом зеленом, мистическом сером и мистическом бронзовом цветах, а Galaxy Note20 Ultra — в мистическом черном и мистической бронзовом.
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