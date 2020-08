Samsung представила новую серию Galaxy Note20

Galaxy Note20 — самая мощная серия смартфонов Samsung на сегодняшний день

Смартфон как компьютер

Работает грамотно за счет интеграции нескольких устройств: Новые смартфоны можно подключать к компьютеру с помощью функции Link To Windows2. По умолчанию телефон автоматически подключается к компьютеру, что дает легкий доступ к его приложениям, таким как фотогалерея или напоминания. Все заметки доступны и видны в нескольких приложениях, синхронизируя Samsung Notes с Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, To Do и Teams.