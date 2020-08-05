Samsung представила новую серию Galaxy Note20

"Подключенные и интегрированные устройства важны как никогда. В меняющейся среде, где важна информация, люди во всем мире полагаются на технологии и скорость, которую они предоставляют", - рассказывает Юрий Бушмакс, руководитель отдела информационных и мобильных технологий Samsung в странах Балтии. "Технологии должны упрощать жизнь, а не усложнять ее, поэтому мы представили пять новых совместимых интеллектуальных устройств. Вместе они являются частью экосистемы Galaxy и работают безупречно".

Galaxy Note20 — самая мощная серия смартфонов Samsung на сегодняшний день

Существует две версии этой серии: Galaxy Note20 Ultra, который более адаптирован для тех, кто использует телефон в качестве помощника на работе для максимальной производительности и скорости, и Galaxy Note20, который подходит для тех, кто не только работает с телефоном ежедневно, но и использует его для отдыха, особенно для видеоигр.

Телефоны серии Galaxy Note20 оснащены самым быстрым на сегодняшний день процессором. Эти устройства предлагают передовые технологии и лучшее в своем классе удобство использования мобильных телефонов без изменения дизайна серии Note. Впервые Galaxy Note20 Series Note20 Ultra предлагает экран Dynamic AMOLED 2X с переменной частотой обновления.

Например, если пользователь смотрит фильм, экран будет настраиваться на частоту обновления 34–60 Гц, а во время видеоигры — 120 Гц, обеспечивая яркое изображение с высоким разрешением. В телефоне большой аккумулятор, поэтому его не нужно заряжать часто и долго — телефон заряжается от 0% до 50% за 30 минут.

ФОТО: Пресс-фото

Смартфон как компьютер

Серия Galaxy Note20 позволяет быстро и легко выполнять рабочие задачи в любом месте и в любое время. С 2011 года стилус Galaxy Note S Pen и Samsung Notes были разработаны для имитации рукописного ввода путем замены бумаги экраном смартфона и замены канцелярских принадлежностей цифровым стилусом. Эти ключевые функции Note были улучшены в новой серии Galaxy Note20, а также представлены в планшетах Tab S7 и Tab S7+. Тесное сотрудничество с давним партнером Samsung, Microsoft, также обеспечивает беспрепятственное подключение к ПК с Windows.

Улучшенный стилус S Pen: Любимый стилус S Pen для постоянных пользователей Note предлагает делать заметки всякий раз, когда приходит вдохновение, обеспечивая еще большую точность касания. Новый стилус S Pen включает пять новых жестов или воздушных команд, которые упрощают и ускоряют дистанционное управление телефоном с помощью движений руки.

Samsung Notes: Чтобы помочь в создании, редактировании и публикации заметки на смартфоне, планшете или компьютере, Samsung Notes предлагает функции автоматического сохранения и синхронизации, а также превращение беспорядочного почерка в удобочитаемую форму. Вы можете легко и быстро делать заметки, редактировать PDF-файлы или презентации Microsoft PowerPoint в машине или в дороге.