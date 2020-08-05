Чиновникам порта Бейрута установлен домашний арест

Согласно последним подсчетом, трагедия унесла жизни 135 человек, а еще около 5000 пострадали. Продолжаются и поиски без вести пропавших.

"Верховная военная администрация требует установить домашний арест всем, кто с июня 2014 года до дня взрыва заведовал вопросами хранения и охраны нитрата аммония, а также проверкой документов", - сообщил министр информации Манал Абдель Самад.

Кабинет также объявил в Бейруте двухнедельное чрезвычайное положение. Военная администрация будет ответственна за гарантирование безопасности, сказал министр.

В Бейруте после сильного взрыва без крова остались до 300 000 человек, взрыв уничтожил большое количество зданий.

В 2014 году в сообщении служб безопасности звучало предупреждение о возможности взрыва в столице Ливана, так как очень взрывоопасные материалы не хранились так, чтобы гарантировать безопасность общества.

Галерея: Взрыв в Бейруте

Сумма ущерба варьируется от трех до пяти миллиардов долларов, а может быть и больше.