Чиновникам порта Бейрута установлен домашний арест

Чиновникам порта Бейрута, ответственным за хранимый на портовом складе нитрат аммония, который, судя по всему, вызвал во вторник разрушительный взрыв, установлен домашний арест, сообщил в среду Кабинет министров Ливана.
Согласно последним подсчетом, трагедия унесла жизни 135 человек, а еще около 5000 пострадали. Продолжаются и поиски без вести пропавших.
"Верховная военная администрация требует установить домашний арест всем, кто с июня 2014 года до дня взрыва заведовал вопросами хранения и охраны нитрата аммония, а также проверкой документов", - сообщил министр информации Манал Абдель Самад.
Кабинет также объявил в Бейруте двухнедельное чрезвычайное положение. Военная администрация будет ответственна за гарантирование безопасности, сказал министр.
В Бейруте после сильного взрыва без крова остались до 300 000 человек, взрыв уничтожил большое количество зданий.
В 2014 году в сообщении служб безопасности звучало предупреждение о возможности взрыва в столице Ливана, так как очень взрывоопасные материалы не хранились так, чтобы гарантировать безопасность общества.
Галерея: Взрыв в Бейруте
Сумма ущерба варьируется от трех до пяти миллиардов долларов, а может быть и больше.
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