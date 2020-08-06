Застуженная спина или беда с почками: как отличить похожую боль и что делать?

В переменчивую летнюю погоду, характерную для Латвии, застудить спину проще простого. Если точно известно, что причина болей - именно холод, спине можно помочь различными способами. Однако, к сожалению, зачастую люди толком не могут понять, когда виновником болей являются напряженные мышцы, а когда - что-то более серьезное, например, воспаление почек.
Невролог реабилитационного центра Jaunķemeri Элина Малкиела рассказывает о том, насколько похожи симптомы обоих заболеваний и чем отличается их лечение, а сертифицированный фармацевт Аманда Озолиня объясняет, что необходимо учитывать при приеме обезболивающих медикаментов.
Мышцы спины не привыкли к холоду
Выражение "застудить спину" достаточно распространено, однако с медицинской точки зрения это абсолютно неправильное обозначение внезапно начавшихся болей в спине, которые обычно связывают с воздействием сквозняка или купанием в холодной воде. Боль возникает, когда под влиянием холода мышечные волокна в определенных зонах спазмируются, кровообращение в этих областях замедляется, в мышцах возникает кислородное голодание - и спина начинает ныть.
"В подобных случаях говорят о миофасциальных, то есть вызванных напряжением мышц, болях в спине. Этим летом в моде снова короткие курточки и майки, которые заканчиваются у реберной дуги, а мышцы в этом месте не привыкли к холоду. Поэтому нужно совсем немного, чтобы возникла боль: чуть более прохладная погода, не очень удачная поза - ветер немного подул, мышца напрягается, ее как будто сводит судорога, и сама она уже не может быстро расслабиться", - объясняет причину появления болей невролог.
Самой правильной тактикой в подобной ситуации было бы попытаться расслабить мышцу, растянуть ее или же обеспечить ей полный покой и дать отдохнуть.
«В прохладную погоду достаточно посидеть на холодном камне или бетоне - и можно застудить и грушевидную мышцу, которая находится в области ягодиц. Мышца напрягается, зажимает седалищный нерв, и тогда боль будет ощущаться и в ногах, совсем как при грыже поясничных дисков", - добавляет Элина Малкиела. Поэтому в наших непостоянных климатических условиях теплая кофта или платок всегда должны быть под рукой.
Если вы точно знаете, что спина болит из-за напряженных мышц, можете помочь ей одним из следующих способов:
- Согревание в ванне или бане освобождает и расслабляет напряженные мышцы.
- При острых болях поможет массаж: массировать напряженные мышцы будет больно, но зато мышца снова начнет реагировать сокращением и напряжением.
- Многим нравится носить специальные пояса, например, содержащие собачью шерсть, - они дают дополнительный согревающий эффект.
- Можно полежать на акупрессурном коврике, это поможет расслабить мышцы.
- Можно посоветоваться с физиотерапевтом: вам может пригодиться и комплекс упражнений, и локальное воздействие на болевые (триггерные) точки, и кинезиологическое тейпирование или физикальная терапия.
- На болезненную зону можно наклеить перечный, горчичный или какой-либо другой пластырь с обезболивающим действием.
- Проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, можно воспользоваться каким-либо безрецептурным средством с обезболивающим и противовоспалительным эффектом.
Даже если ничего не делать,
миофасциальные боли должны пройти за 3-7 дней. Если этого не происходит, следует обратиться за помощью к врачу, так как не исключено, что причина болей в чем-то другом.
"В случае болей в спине обычно комбинируют наружные средства (различные мази и кремы), которые воздействуют на затронутое место локально, и принимаемые внутрь обезболивающие препараты.
Важно помнить о том, что безрецептурные обезболивающие медикаменты предназначены для кратковременных приступов боли, а в случае длительных или невыносимых болей заниматься самолечением нельзя, нужно идти к врачу.
Особая внимательность необходима людям с проблемами желудка, поскольку болеутоляющие средства воздействуют на слизистую как желудка, так и всего пищеварительного тракта", - поясняет фармацевт Аманда Озолиня.
Почки болят примерно так же. Легко спутать!
Как отмечает невролог Элина Малкиела, абсолютной уверенности в том, что подобные боли в спине вызваны мышечным напряжением, у людей быть не должно: "Примерно так же спина болит и тогда, когда застужены почки. К тому же
в случае воспаления почек симптомы не всегда будут типичными (как, например, боли при мочеиспускании или частые позывы к мочеиспусканию)
- проблема может начаться с болей в спине, напоминающих миофасциальные.
Когда врач ощупывает болезненное место, то стянутые, напряженные мышцы обычно хорошо чувствуются: длинная спинная мышца прощупывается вдоль позвоночника как жесткий жгут. Если продолжить пальпацию, то можно будет найти и отдельные напряженные, особенно болезненные точки, или триггеры. В свою очередь, в случае воспаления почек не будут прощупываться ни триггерные точки, ни напряженная мышца".
Следует иметь в виду, что в зависимости от того, затронул холод почки или мочевой пузырь, тактика лечения будет разительно отличаться -
ни в коем случае нельзя греть затронутое место, надеяться, что от болей спасет баня или другие привычные методы.
Если боли в спине сопровождают другие неприятные симптомы, следует незамедлительно обратиться к семейному врачу, провести обследования, анализы и начать соответствующее лечение.
Если боль в спине сопровождается одним из этих симптомов - бегом к врачу!
- Повышенная температура;
- Примесь крови в моче;
- Частое скудное мочеиспускание;
- Боль при мочеиспускании.
Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.
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