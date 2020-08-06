Застуженная спина или беда с почками: как отличить похожую боль и что делать?

"В случае болей в спине обычно комбинируют наружные средства (различные мази и кремы), которые воздействуют на затронутое место локально, и принимаемые внутрь обезболивающие препараты.

Важно помнить о том, что безрецептурные обезболивающие медикаменты предназначены для кратковременных приступов боли, а в случае длительных или невыносимых болей заниматься самолечением нельзя, нужно идти к врачу. Особая внимательность необходима людям с проблемами желудка, поскольку болеутоляющие средства воздействуют на слизистую как желудка, так и всего пищеварительного тракта", - поясняет фармацевт Аманда Озолиня.

Почки болят примерно так же. Легко спутать!

Как отмечает невролог Элина Малкиела, абсолютной уверенности в том, что подобные боли в спине вызваны мышечным напряжением, у людей быть не должно: "Примерно так же спина болит и тогда, когда застужены почки. К тому же

в случае воспаления почек симптомы не всегда будут типичными (как, например, боли при мочеиспускании или частые позывы к мочеиспусканию)

- проблема может начаться с болей в спине, напоминающих миофасциальные.

Когда врач ощупывает болезненное место, то стянутые, напряженные мышцы обычно хорошо чувствуются: длинная спинная мышца прощупывается вдоль позвоночника как жесткий жгут. Если продолжить пальпацию, то можно будет найти и отдельные напряженные, особенно болезненные точки, или триггеры. В свою очередь, в случае воспаления почек не будут прощупываться ни триггерные точки, ни напряженная мышца".

Следует иметь в виду, что в зависимости от того, затронул холод почки или мочевой пузырь, тактика лечения будет разительно отличаться -

ни в коем случае нельзя греть затронутое место, надеяться, что от болей спасет баня или другие привычные методы.

Если боли в спине сопровождают другие неприятные симптомы, следует незамедлительно обратиться к семейному врачу, провести обследования, анализы и начать соответствующее лечение.

Если боль в спине сопровождается одним из этих симптомов - бегом к врачу!

Повышенная температура;

Примесь крови в моче;

Частое скудное мочеиспускание;

Боль при мочеиспускании.

Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.