Инесса Галанте и друзья выступят в новом уникальном проекте VIVA LATVIJA!

Мероприятие станет одним из цикла уникальных музыкальных событий, которые проходят в рамках нового проекта "Фонда Инессы Галанте" - VIVA LATVIJA! Выступления артистов пройдут в особенном формате - это будут концерты, объединенные с диалогами со зрителями и мастер-классами, где прославленные музыканты и исполнители поделятся секретами своего мастерства и ответят на вопросы слушателей прямо из зала.

Обладательница бархатного и проникновенного тембра с нежнейшими градациями пианиссимо до глубокого драматического сопрано Инесса Галанте исполнит ряд излюбленных публикой композиций, в том числе легендарный Summertime, а также в концерте прозвучат арии и любовные дуэты из мировых опер, исполненные вместе с молодыми латвийскими талантливыми исполнителями - солистом ЛНО тенором Артемом Сафроновым и баритоном Даниилом Кузьминым. Оба артиста являются победителями прошлогодних конкурсов "Таланты Инессы Галанте". В концерте примут участие и другие лауреаты конкурса.

Артем Сафронов ФОТО: Пресс-фото

Проект VIVA LATVIJA! начался с масштабной творческой акции в поддержку латвийской публики в социальных сетях, запущенной Инессой Галанте в мае. Совместно с Андреем Осокиным и голландским саксофонистом Хенком ван Твиллертом артисты записали видео с произведением Джулио Каччини "Ave Maria". В свое время именно Инесса дала старт его триумфальному ше­ст­вию по всему миру, выпустив композицию на своем диске “Debut”, удостоенном золотого и платинового статуса. Сегодня это исполнение является знаковым, а с недавних пор сопровождает виртуальный тур по легендарному Notre-Dame de Paris. На концерте в Большой Гильдии также прозвучит это произведение.

Во время уникального музыкального вечера артисты прямо со сцены пообщаются со зрителями: оперная дива Инесса Галанте поделится историями из своей сценической жизни, раскроет секреты мастерства и успеха и ответит на вопросы из зала, а молодые таланты расскажут о своих достижениях. В роли ведущего и модератора выступит давний друг фонда Инессы Галанте - очаровательный Валтерс Краузе, который привнесет в диалог между зрителями и артистами интригу и динамику.

Мероприятие станет особенным событием не только для студентов музыкальных учебных заведений, но и для всех ценителей музыкальных вечеров в новых форматах. Билеты уже в продаже. Воспитанникам рижских музыкальных школ - вход бесплатный.

ФОТО: Пресс-фото