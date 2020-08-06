Четыре человека напоили и изнасиловали девочку-подростка. Им грозит пожизненное

Согласно материалам дела, все обвиняемые вместе употребляли алкоголь. У одного из них появилась идея об изнасиловании несовершеннолетней, которой на тот момент не было 16 лет. Он подговорил остальных напоить девочку, чтобы она не сопротивлялась.