Четыре человека напоили и изнасиловали девочку-подростка. Им грозит пожизненное

Прокуратура Латгальского судебного округа передала в Даугавпилсский суд уголовное дело, согласно которому обвиняются четыре человека, три из которых несовершеннолетние, в изнасиловании девочки-подростка, удовлетворении полового влечения противоестественным путем, а также изготовлении порнографических материалов. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке.
Согласно материалам дела, все обвиняемые вместе употребляли алкоголь. У одного из них появилась идея об изнасиловании несовершеннолетней, которой на тот момент не было 16 лет. Он подговорил остальных напоить девочку, чтобы она не сопротивлялась.
Из-за острой алкогольной интоксикации потерпевшая не могла понять что происходит и находилась в беспомощном состоянии.
Своими действиями обвиняемые лица нарушили вторую, четвертую и шестую часть 160-й статьи Уголовного закона, вторую часть статьи 166, третью и четвертую часть статьи 20 и третью часть статьи 159.
За подобные нарушения обвиняемым может грозить пожизненное заключение.
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