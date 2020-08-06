Чт, 6.08.2020
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Четыре человека напоили и изнасиловали девочку-подростка. Им грозит пожизненное

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrew Neel/Unsplash

Прокуратура Латгальского судебного округа передала в Даугавпилсский суд уголовное дело, согласно которому обвиняются четыре человека, три из которых несовершеннолетние, в изнасиловании девочки-подростка, удовлетворении полового влечения противоестественным путем, а также изготовлении порнографических материалов. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке. 

Согласно материалам дела, все обвиняемые вместе употребляли алкоголь. У одного из них появилась идея об изнасиловании несовершеннолетней, которой на тот момент не было 16 лет. Он подговорил остальных напоить девочку, чтобы она не сопротивлялась.

Из-за острой алкогольной интоксикации потерпевшая не могла понять что происходит и находилась в беспомощном состоянии. 

Своими действиями обвиняемые лица нарушили вторую, четвертую и шестую часть 160-й статьи Уголовного закона, вторую часть статьи 166, третью и четвертую часть статьи 20 и третью часть статьи 159.

За подобные нарушения обвиняемым может грозить пожизненное заключение. 

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