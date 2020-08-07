Они пережили атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки: три женских портрета

6 и 9 августа исполнится 75 лет со дней американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.
Данные о числе жертв - приблизительные. Принято считать, что в Хиросиме погибли примерно 140 тысяч человек из 350-тысячного населения города, в Нагасаки - по меньшей мере 74 тысячи человек.
Бомбардировки резко остановили войну в Азии. Императорская Япония сдалась союзникам 14 августа 1945 года.
Критики этого решения говорят, что Япония и так была на пороге капитуляции.
Пережившие атомные взрывы известны под именем "хибакуся". На их долю выпали ужасающие последствия, включая воздействие радиации и психологические травмы.
Британская фотожурналистка Карен Ли Стоу всю жизнь занимается тем, что снимает женщин, оказавшихся свидетельницами важных исторических событий, и записывает их истории.
Она сфотографировала и проинтервьюировала трех женщин, живо помнящих то, что случилось с ними 75 лет назад.
Статья содержит шокирующие подробности.
Тэруко Уэно
Тэруко было 15 лет, когда атомная бомба упала на Хиросиму.
В то время она была второкурсницей школы медсестер при госпитале Красного Креста.
После взрыва студенческое общежитие загорелось. Тэруко помогала тушить пожар, но многие ее одноклассницы погибли в пламени.
О следующей неделе она помнит только работу день и ночь. Надо было лечить пострадавших со страшными травмами. Не хватало питьевой воды, а еду не доставляли вовсе.
Тэруко окончила школу медсестер и осталась в том же госпитале операционной сестрой. Особенно часто ей приходилось ассистировать при пересадках кожи.
Кожу обычно брали с бедер пациента и пересаживали не те участки тела, где от ожогов возникли келоидные рубцы.
Тэруко вышла замуж за мужчину по имени Тацуюки, который тоже пережил атомную бомбардировку.
Когда она в первый раз забеременела, то очень волновалась за ребенка.
К счастью, ее дочка Томоко родилась благополучно и росла здоровой.
"Я не бывала в аду и не знаю, каково оно там, но ад, наверно, похож на то, что мы пережили. Такое не должно повториться", - говорит 90-летняя Тэруко.
"Есть люди, которые изо всех сил борются за ликвидацию ядерного оружия. Я думаю, главная задача на первом этапе - подключить к этим усилиям руководителей местного самоуправления. Затем постепенно можно будет выйти на национальный и мировой уровень", - считает она.
"Люди думали, что и через 75 лет на этом месте не будут расти трава и деревья, но город Хиросима возродился с прекрасной зеленью и реками, - говорит ее дочь Томоко. - Хотя хибакуся продолжали страдать и до сих пор страдают от последствий радиации".
"Память о Хиросиме и Нагасаки постепенно стирается. Мы стоим на распутье. Будущее в наших руках. Чтобы был мир, нужно иметь воображение, думать о других, постоянно искать, что мы можем сделать, и действовать, без устали и ежедневно", - говорит Томоко.
Внучка Тэруко, Кунико, добавила: "Я не пережила войну и атомную бомбардировку. Я помню Хиросиму уже возродившейся. Я могу только слушать рассказы хибакуся, изучать факты и свидетельства и включать воображение".
"В тот день в городе сгорели все: люди, птицы, стрекозы, трава, деревья", - говорит она.
"Многие из тех, кто занимался после взрыва спасательными работами или вернулся в город в поисках родных и близких, потом умерли. А те, кто выжил, болели", - продолжает она.
"Я наладила контакты не только с хибакуся в Хиросиме и Нагасаки, но и с работниками урановых рудников, с теми, кто жил с этими рудниками по соседству, участниками производства и испытаний ядерного оружия и с пострадавшими от радиации в результате испытаний в атмосфере", - рассказывает Кунико.
Эмико Окада
Эмико на момент бомбардировки Хиросимы было восемь лет.
Ее старшая сестра Миэко и еще четверо родственников погибли.
Семейные фотографии пропали, но остались снимки, хранившиеся у родни в других городах, в том числе фото Миэко.
"В то утро сестра ушла, крикнув мне: "Пока!". Ей было 12 лет, и она всегда была такая жизнерадостная!" - рассказывает Эмико.
"Она не вернулась. Никто не знает, что с ней стало. Родители отчаянно разыскивали ее. Тело так и не нашли, и они верили, что Миэко где-то жива. Мама была беременна, и у нее случился выкидыш", - продолжает она.
"Нам было нечего есть. Мы понятия не имели о радиации и подбирали все, что удавалось найти. Еда была главной проблемой. Вода стала лакомством! От голода люди принялись воровать. Вот как мы жили в первые дни, но об этом сейчас забыли", - говорит Эмико.
"Вдруг у меня стали выпадать волосы. Десны принялись кровоточить. Я все время чувствовала усталость, только и думала, где бы прилечь, - вспоминает Эмико. - Никто не знал, что такое радиация. Только через 12 лет у меня диагностировали апластическую анемию".
"Несколько раз в год небо на закате бывает ярко-красным - настолько, что на лица людей ложатся красные тени. Тогда я вспоминаю заход солнца в день бомбардировки. Город полыхал трое суток. Я ненавижу закаты", - добавляет она.
"Многие хибакуся ушли, не поделившись воспоминаниями и переживаниями. Я говорю за тех, кто промолчал, - объясняет она. - Многие говорят про мир во всем мире, но мне хотелось бы, чтобы люди больше делали. Я хотела бы, чтобы каждый начал делать, что может".
"И мне хочется сделать что-нибудь для того, чтобы наши дети и внуки жили в мире, где каждый день улыбаются", - мечтает Эмико Окада.
Рэйко Нада
Рэйко Нада жила в Нагасаки. Когда в 11:02 9 августа 1945 года над городом взорвалась атомная бомба, ей было девять лет.
Утром объявляли воздушную тревогу, и Рэйко оставалась дома.
Когда дали отбой, она пошла в близлежащий храм, где учились дети из округи. Школа была довольно далеко, а сигнал тревоги звучал часто.
В тот день был только один 40-минутный урок. Учителя распустили класс, и Рэйко пошла домой.
"Я как раз подошла к дому. Кажется, даже сделала один шаг вовнутрь", - рассказывает она.
"И тут в глаза мне ударил ослепительный свет, в котором перемешались краски хаки, желтая и оранжевая. У меня не было времени подумать, что это. Спустя мгновение свет сделался ярко-белым. Помню, у меня возникло чувство, будто я осталась одна на свете. Затем раздался оглушительный рев. И я потеряла сознание", - продолжает Рэйко Нада.
"Через некоторое время я пришла в себя. Наш учитель постоянно говорил, что в случае любой чрезвычайной ситуации следует немедленно идти в ближайшее бомбоубежище, но я сперва нашла в доме маму, а уж затем мы вместе пошли в убежище", - уточняет Рэйко.
"На мне не было ни царапины. Меня спасла гора Конпира. Но люди, находившиеся по другую сторону горы, пострадали ужасно. У тех, кто кое-как добирался оттуда, были вылезшие из орбит глаза и всклокоченные волосы, почти все были голыми, потому что их одежда сгорела, а обожженная кожа свисала с них лоскутьями", - вспоминает она.
"Мама захватила из дома полотенца и простыни и вместе с соседками принялась отводить пострадавших в большую аудиторию находившегося неподалеку коммерческого училища, где они могли лечь. Они просили пить. Мне велели этим заняться. Я нашла какую-то миску с отбитыми краями, пошла к реке и набрала воды. Сделав несколько глотков, они стали умирать один за другим", - продолжает она.
"Стояло лето. Из-за ужасного запаха и личинок насекомых тела надо было кремировать немедленно. Их сложили в груду в пустом бассейне училища, обложили дровами и сожгли. Не было возможности даже установить их имена. Они ушли из жизни не так, как положено человеческим существам", - признает Рэйко.
"Надеюсь, что будущие поколения не испытают ничего подобного. Ядерное оружие никогда не должно быть пущено в ход, - подчеркивает Рэйко Нада. - Мир создают люди. Мы живем в разных странах и говорим на разных языках, но воля к миру у нас одна на всех".
***