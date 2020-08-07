Они пережили атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки: три женских портрета

Три поколения: Тэруко (слева), ее дочь Томоко (в центре) и внучка Кунико (справа) в 2015 году Lee Karen Stow

"Память о Хиросиме и Нагасаки постепенно стирается. Мы стоим на распутье. Будущее в наших руках. Чтобы был мир, нужно иметь воображение, думать о других, постоянно искать, что мы можем сделать, и действовать, без устали и ежедневно", - говорит Томоко.

Внучка Тэруко, Кунико, добавила: "Я не пережила войну и атомную бомбардировку. Я помню Хиросиму уже возродившейся. Я могу только слушать рассказы хибакуся, изучать факты и свидетельства и включать воображение".

"В тот день в городе сгорели все: люди, птицы, стрекозы, трава, деревья", - говорит она.

"Многие из тех, кто занимался после взрыва спасательными работами или вернулся в город в поисках родных и близких, потом умерли. А те, кто выжил, болели", - продолжает она.

"Я наладила контакты не только с хибакуся в Хиросиме и Нагасаки, но и с работниками урановых рудников, с теми, кто жил с этими рудниками по соседству, участниками производства и испытаний ядерного оружия и с пострадавшими от радиации в результате испытаний в атмосфере", - рассказывает Кунико.

Эмико Окада

Эмико Окада с диаграммой, отображающей количество и распределение ядерного оружия в мире на июнь 2019 года Yuki Tominaga

Эмико на момент бомбардировки Хиросимы было восемь лет.

Ее старшая сестра Миэко и еще четверо родственников погибли.

Семейные фотографии пропали, но остались снимки, хранившиеся у родни в других городах, в том числе фото Миэко.

Эмико на руках у ее мамы Фуку Накасако, рядом ее пропавшая без вести сестра Миэко Emiko Okada

"В то утро сестра ушла, крикнув мне: "Пока!". Ей было 12 лет, и она всегда была такая жизнерадостная!" - рассказывает Эмико.

"Она не вернулась. Никто не знает, что с ней стало. Родители отчаянно разыскивали ее. Тело так и не нашли, и они верили, что Миэко где-то жива. Мама была беременна, и у нее случился выкидыш", - продолжает она.

"Нам было нечего есть. Мы понятия не имели о радиации и подбирали все, что удавалось найти. Еда была главной проблемой. Вода стала лакомством! От голода люди принялись воровать. Вот как мы жили в первые дни, но об этом сейчас забыли", - говорит Эмико.

Миэко Накасако в национальном платье исполняет старинный японский танец Emiko Okada

"Вдруг у меня стали выпадать волосы. Десны принялись кровоточить. Я все время чувствовала усталость, только и думала, где бы прилечь, - вспоминает Эмико. - Никто не знал, что такое радиация. Только через 12 лет у меня диагностировали апластическую анемию".