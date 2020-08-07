Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 230 евро) за "участие" в пикетах в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом пишет Esquire.
Суд посчитал, что Собчак виновна по статье административного кодекса "Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования".
"Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщается в пресс-службе суда.
Напомним, что телеведущая была задержана у здания ФСБ на Лубянке 7 июля. Ксения объяснила полицейским, что пришла для того, чтобы снять программу. В пикете она участие не принимала. При этом на ней была футболка со словами поддержки в адрес Сафронова.
Иван Сафронов находится в СИЗО по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Он обвиняется в том, что передавал являющиеся гостайной сведения одной из спецслужб НАТО. ФСБ обвиняет его в шифровании секретных данных с помощью книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина". Об этом говорит адвокат арестованного.
Сафронов свою вину не признает. Защита считает, что арест связан с его журналистской деятельностью, но обвинение это отрицает.
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