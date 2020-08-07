Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ

Напомним, что телеведущая была задержана у здания ФСБ на Лубянке 7 июля. Ксения объяснила полицейским, что пришла для того, чтобы снять программу. В пикете она участие не принимала. При этом на ней была футболка со словами поддержки в адрес Сафронова.

Иван Сафронов находится в СИЗО по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Он обвиняется в том, что передавал являющиеся гостайной сведения одной из спецслужб НАТО. ФСБ обвиняет его в шифровании секретных данных с помощью книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина". Об этом говорит адвокат арестованного.

Сафронов свою вину не признает. Защита считает, что арест связан с его журналистской деятельностью, но обвинение это отрицает.